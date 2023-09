Musiker Andreas Fulterer ist tot. Der Südtiroler, der zwischen 1993 und 1998 als Gitarrist und Sänger bei den Kastelruther Spatzen aktiv war, erlag am Mittwoch im Alter von 55 Jahren einem Krebsleiden. Fulterer war bis Ende August als Musiker mit seiner Band unterwegs, in diesem Jahr veröffentlichte er noch die Single „Farbenleer“.

Via Facebook veröffentlichte sein Management in seinem Namen einen Abschiedsbrief an die Fans. „Meine lieben Freunde! Ich wende mich heute ein letztes Mal an euch. Leider ist für mich die Zeit gekommen, um mich bei euch, meine lieben Freunde, für immer zu verabschieden“, heißt es darin. Fulterer bedankt sich bei seinen Fans „von ganzem Herzen“. Er habe sein Lebenswerk „Andreas Fulterer mit Band“ vollenden und zum Erfolg bringen können. „Meine Seele wird in meinen Liedern und in euren Herzen weiterleben…“ (nal)