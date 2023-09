Brüssel -Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich im Katalonien-Konflikt klar hinter die Zentralregierung in Madrid gestellt. „Wir schauen dort sehr genau hin und unterstützen die Position der spanischen Regierung“, sagte Merkel am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel.



Dies sei „eine Position, die parteiübergreifend eingenommen“ werde. „Wir hoffen, dass es hier auch Lösungen gibt, die auf dem Boden der spanischen Verfassung gefunden werden“.



Der Katalonien-Konflikt steht nicht auf der offiziellen Tagesordnung des Gipfels. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte aber, die Staats- und Regierungschefs würden „eine Botschaft der Einigkeit um Spanien“ aussenden.



Madrid hatte der katalanischen Regionalregierung eine Frist bis Donnerstagmorgen gesetzt, um formell den Verzicht auf die Unabhängigkeit zu erklären. Barcelona kam dieser Forderung aber nicht nach. Am Samstag kommt nun das spanische Kabinett zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um über einen Entzug der katalanischen Autonomierechte zu befinden. (afp)