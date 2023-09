Madrid -Der spanische Senat ist am Freitag zu seinen Beratungen über die Entmachtung der katalanischen Regionalregierung zusammengekommen. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte die Parlamentskammer auf Grundlage des Verfassungsartikels 155 dazu aufgerufen, der Entmachtung sowie der Ausrufung von Neuwahlen in Katalonien zuzustimmen. Dies gilt als sicher, weil Rajoys konservative Volkspartei (PP) im Senat die Mehrheit hat. Die Maßnahmen gegen die Regionalregierung könnten bereits ab Samstag umgesetzt werden. Neuwahlen könnten ab Januar stattfinden.



Madrid warnte katalanische Beamte bereits davor, im Fall der Entmachtung der Regionalregierung zivilen „Widerstand“ zu leisten. Die Senatsabstimmung ist ein weiterer Höhepunkt im Streit um Kataloniens Unabhängigkeitsbestrebungen. Anfang Oktober hatten bei einem von Madrid verbotenen Referendum, das die spanische Polizei gewaltsam zu verhindern versuchte, 90 Prozent der Teilnehmer für eine Unabhängigkeit von Spanien gestimmt. Allerdings nahmen nur 43 Prozent der Wahlberechtigten teil. Das katalanische Regionalparlament beschäftigt sich am Freitag parallel ebenfalls erneut mit der Krise. Es könnte einseitig die Abspaltung der Region von Spanien beschließen. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hatte am Donnerstag Forderungen nach einer vorgezogenen Wahl des Regionalparlaments als Ausweg aus der Krise erneut eine Absage erteilt. Das katalanische Regionalparlament solle über das weitere Vorgehen entscheiden, sagte Puigdemont. Die Abgeordneten kamen bereits am Donnerstagabend zusammen, um über Barcelonas Antwort auf die Zwangsmaßnahmen durch die Zentralregierung in Madrid zu beraten. Es ist das erste Mal seit dem Ende der Franco-Diktatur und seit Inkrafttreten der Verfassung von 1978, dass deren Artikel 155 Anwendung findet. Mit ihm kann „aufrührerischen“ Regionen die Autonomie entzogen werden.



Gemäß dem Verfassungsartikel will Madrid außerdem die Kontrolle über die Mossos d'Esquadra - die katalanische Polizei - sowie über die Verwaltung und die öffentlichen Medien der halbautonomen Region übernehmen. Unter der Diktatur von General Francisco Franco (1939-1975) war neben anderen repressiven Maßnahmen die katalanische Regierung abgeschafft und der Gebrauch der katalanischen Sprache in der Öffentlichkeit verboten worden. (afp)