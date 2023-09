Berlin -Jüngst haben sich die Funktionäre des Fußballweltverbandes (Fifa) mal wieder auf die Schultern geklopft: Im Mai, als das erste von zwölf Stadien für die Weltmeisterschaft 2022 fertiggestellt wurde, bereits fünfeinhalb Jahre vor dem ersten Anpfiff. Wie weitsichtig sie doch waren, das Turnier an das zuverlässige Golfemirat Katar zu geben. Weitsichtig zumindest in der den Funktionären ganz eigenen Welt, in der Champagner und Geld fließen. Jetzt – nach der Grenzschließung durch die Nachbarstaaten – ist das Paradies bedroht.

Die deutsche Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth forderte, dass die Vergabe der WM überprüft werden müsse, weil Katar Menschenrechtsstandards nicht einhalte. Ihr Parteikollege Özcan Mutlu, der sportpolitische Sprecher der Grünen, sprach von einer „neuen Eskalationsstufe“, da das Land nun isoliert sei.

Forderungen an Reinhard Grindel

Beide Politiker erwarten vom Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Reinhard Grindel, dass dieser seinen Sitz im Fifa-Vorstand nutzt, um sich für eine Neuvergabe einzusetzen. Grindel indes verwies auf die verbleibenden fünf Jahre: „In dieser Zeit müssen politische Lösungen vor Boykott-Androhungen Vorrang haben.“ Für ihn stehe aber fest, dass sich die Fußballgemeinschaft darauf verständigen solle, dass große Turniere nicht in Ländern gespielt werden, die aktiv den Terror unterstützen. Ebendiesen Vorwurf führen Katars Nachbarn als Grund für die Blockade an.

Für das Emirat wäre der Verlust der WM ein heftiger Schlag. Denn Sport ist in Katar kein Spiel − er ist ein Mittel zur Macht und ein tragender Pfeiler in Katars „Nationaler Vision 2030“. Diesem Masterplan zufolge soll der Staat mit 2,6 Millionen Einwohnern bis 2030 ein modern entwickeltes Land sein.

Große Versprechen durch die WM

„Internationaler Sport ist auch ein mächtiges Werkzeug für internationalen Dialog und Diplomatie“, heißt es in der zur Vision gehörenden Sportstrategie. 39 internationale Wettbewerbe mit Weltklasseathleten sind es in diesem Jahr; die Weltmeisterschaften im Schwimmen (2014), Handball (2015) und Radsport (2016) wurden bereits in Doha abgehalten, Kunstturnen (2018) und Leichtathletik (2019) folgen.

Die Fußball-WM soll Katar in die Lage versetzen, „die Entwicklung aus eigener Kraft fortzusetzen und einen hohen Lebensstandard aller Bewohner und zukünftigen Generationen zu gewährleisten“. Mit ihrem Investitionsvolumen von 200 Milliarden Dollar ist sie das wichtigste Projekt von Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, 37 Jahre alt, der 2013 seinen Vater als Staatsoberhaupt ablöste. Zuvor hatte er als Präsident des Nationalen Olympischen Komitees am Ziel gearbeitet, Doha zur Welthauptstadt des Sports zu machen. Die Blockade der See- und Landwege erschwert nun die Fertigstellung der Infrastruktur. Die Philippinen, ein wichtiges Herkunftsland der auf den Baustellen eingesetzten Arbeitern, haben die Vermittlung von Arbeitskräften ausgesetzt.

Fifa sieht sich nicht in der Pflicht

In der Fifa, die offiziell nur verlauten ließ, „in regelmäßigem Kontakt mit dem lokalen Organisationskomitee“ zu sein, ist das alles kein Grund umzudenken. „Die Fifa hat derzeit nicht die geringsten Absichten, hier einzuschreiten“, teilte der ehemalige Fifa-Manager Guido Tognoni dem Schweizer Tagesanzeiger mit. Das überrascht nicht. Schließlich sind die grundlegenden Probleme selbst dem Weltverband längst bekannt. Nur spielen sie in der Fifa-Welt keine wesentliche Rolle.