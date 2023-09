Mit nur 26 Jahren hat es Kate McWilliams auf den Chefsessel im Flugzeug geschafft. Damit ist sie die jüngste Kapitänin der Welt auf dieser Position, so ihr Arbeitgeber, die Billig-Airline Easyjet.

„Als Kapitänin werde ich jetzt fast täglich nach meinem Alter gefragt“, sagt Kate McWilliams. Die Fragen kommen sowohl von der Crew an Bord als auch von den Passagieren. Die meisten seien aber beeindruckt und positiv überrascht, was sie so jung schon erreicht habe. Als sie noch Co-Pilotin war, sei ihr Alter dagegen nie ein Thema gewesen, so McWilliams.

„Glaube nicht, dass mein Alter eine Rolle spielt“

Um so jung so weit zu kommen, hat die Pilotin früh angefangen. Sie fliegt seit sie 13 Jahre alt ist. Ihre Liebe zum Fliegen begann jedoch schon mit vier Jahren. Damals nahm ihr Patenonkel sie mit zu einer Flugshow. Ihre professionelle Pilotenausbildung startete sie mit 19 Jahren. Mit 21 Jahren heuerte sie als Erste Offizierin bei Easyjet und stieg nach nur fünf Jahren Dienst jetzt zur Flugkapitänin auf.

„Ich persönlich glaube nicht, dass mein Alter eine Rolle spielt. Ich habe das gleiche Training absolviert und die gleichen Prüfungen bestanden wie jeder andere Kapitän. Ich habe mich als fähig erwiesen, ganz unabhängig von meinem Alter“, sagt McWilliams. Vom Flughafen London-Gatwick aus fliegt sie nun Airbusse vom Typ A319 und A320 zum Beispiel nach Reykjavik, Tel Aviv und Marrakesch.

Nur 5 Prozent aller Flugkapitäne sind Frauen

Nicht nur weil sie noch so jung ist, auch als Frau ist die Britin noch eine Exotin im Cockpit. Weltweit sind nur etwa 5 Prozent aller Flugkapitäne weiblich. „Kates Leistung zeigt anderen jungen Frauen, dass es möglich ist, in der Luftfahrt erfolgreich zu sein“, sagt Julie Westhorp. Die Vorsitzende der britischen Pilotenvereinigung hofft, dass McWilliams Karriere andere Mädchen und junge Frauen ermutigt, Pilotinnen zu werden.

Junge Hüpfer: Luke Elsworth, Pilot mit 19 Jahren und Kate McWilliams, Flugkapitänin mit 26 Jahren. Easyjet

Jüngster Pilot mit 19 Jahren

Vor kurzem flog die 26-Jährige übrigens zusammen mit Luke Elsworth von Gatwick nach Malta. Das Besondere: Elsworth wurde Anfang des Jahres als Großbritanniens jüngster Pilot bekannt, mit 19 Jahren! (ef)

