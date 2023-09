Rom/Köln -Papst Franziskus bringt Bewegung in die seit Jahrzehnten festgefahrene Debatte über ein Weiheamt für Frauen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche stellte vor weiblichen Ordensoberen in Rom eine eigens eingesetzte Kommission in Aussicht, die Möglichkeit der Diakoninnenweihe klären sollte. Das wäre gut, sagte der Papst auf einen entsprechenden Vorschlag. „Ich bin einverstanden.“ Der Ausschluss der Frauen von den Weiheämtern wird nicht nur von Katholikinnen seit langem beklagt und als diskriminierend empfunden.

Diakone dürfen taufen und predigen, nicht aber die Messe feiern oder Beichte hören. „Ständige Diakone“ können verheiratet sein und einen Zivilberuf ausüben. Schon die Würzburger Synode der deutschen Bistümer appellierte 1975 an den Vatikan, den Diakonat für Frauen zu öffnen. Rom ignorierte dies. So werde es auch bleiben, habe es noch vor kurzem in der Kurie geheißen, sagte ein Insider unserer Zeitung.

„Ein geradezu sensationellen Schritt“

Somit sorgt der Papst erneut für Wirbel in den eigenen Reihen. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken sprach von einem „geradezu sensationellen Schritt“. Franziskus hat mehrfach betont, die Stellung der Frau aufwerten zu wollen, allerdings auch die von Papst Johannes Paul II. (1978 bis 2005) als unabänderlich definierte Lehre bekräftigt, wonach Frauen keine Priester werden können.

Vor diesem Hintergrund warnte der Bonner Kirchenrechtler Norbert Lüdecke vor überschießenden Erwartungen. Es sei denkbar, dass am Ende „zwei Sorten von Klerikern“ existierten, sagte er dem dieser Zeitung. Die Männer hätten dann wie bisher alle Aufstiegsmöglichkeiten in der Hierarchie. Die Frauen hingegen würden mit einem „Placebo“ abgespeist. Der Zugang zum Priester- und insbesondere zum Bischofsamt und damit die Befugnisse in Fragen der Lehre und des Rechts blieben ihnen verwehrt.

Lüdeckes Münsteraner Kollege Thomas Schüller sagte, kirchengeschichtlich dürfe ein Weiheamt für Frauen in den ersten Jahrhunderten als weitgehend gesichert gelten. Es wiederzubeleben, sei sinnvoll und wünschenswert. Dogmatisch schwierige Fragen wie die „Einheit des Ordo“ – gemeint sind die drei Stufen des Weiheamts – könne die vom Papst angekündigte Kommission sehr wohl klären. (mit kna, dpa)