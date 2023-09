Berlin -Europa ist das Ziel vieler Flüchtlinge. 250.000 von ihnen haben den Kontinent in den ersten sieben Monaten des Jahres schon erreicht. 3000 sind bei dem Versuch im Mittelmeer gestorben. Während Menschen an den Grenzen Europas scheitern, fließt Geld ungehindert von Land zu Land. Und während weitgehend mittellose Flüchtlinge meist vergebens ein Leben in den wohlhabenden Staaten suchen, stehen Begüterten fast alle Türen offen. Sogar eine Staatsbürgerschaft kann man sich kaufen – wenn man das nötige Kleingeld hat.

Staatsbürgerschaften sind kaufbar, sofern man das nötige Geld hat.

In der Karibik sind die neuen Pässe günstiger als in EU-Ländern.

Mit dem Österreichischen Pass kann man 171 Grenzen überschreiten.

Pässe gegen Geld

Reichere Länder errichten Barrieren gegen jene Zuwanderer, die bloß ihre eigene Arbeitskraft mitbringen. Wohlhabende hingegen können auf der Welle ihres Reichtums in ein Land einreisen und auch dort bleiben: Die Programme heißen „Economic Citizenship“ oder „Citizenship by Investment“ – zu deutsch „Staatsbürgerschaft per Investition“. Kurz: Pässe gegen Geld. Mit diesen Programmen versuchen Regierungen, Kapital ins Land zu locken. Laut Internationalem Währungsfonds (IWF) ist daraus inzwischen eine eigene expandierende Branche entstanden. Denn für Vermögende sei „ein zweiter Pass nützlich, um international mobil zu sein und die Zahl der Reisehindernisse zu beseitigen“, so der Fonds.

Staatsbürgerschaft in der Karibik für 250.000 bis 500.000 Dollar

Kleinstaaten in der Karibik und im Pazifik bieten ihre Staatsbürgerschaften seit langem an, St. Kitts and Nevis schon seit 1984. Der Pass der Inselgruppe eröffnet visafreien Zugang zu etwa 130 Ländern und kostet laut Internet-Seite premieroffshore.com eine Spende von rund 300.000 Dollar oder ein Immobilieninvestment von 500.000 Dollar. Das ist ein Schnäppchen. Dafür erhält man die Staatsbürgerschaft sofort und muss keinen Fuß auf St. Kitts setzen. Das benachbarte Grenada verlangt sogar nur 250.000 Dollar Investitionen.

EU-Staatsbürgerschaften sind deutlich teurer

Für eine Einbürgerung müssen in vielen Ländern Spenden oder Investitionen geleistet werden. dpa

Doch ist dies quasi der Grabbeltisch des globalen Nationalitäten-Kaufhauses. In der edleren Abteilung liegen die teuren EU-Staatsbürgerschaften. Der Gold-Standard unter den Pässen ist der Österreichs, schreibt Christian Reeves auf premieroffshore.com, denn mit ihm kann man 171 Grenzen ohne Visa überschreiten, auch die US-amerikanische. „Es ist der beste Pass, den man kaufen kann… falls Geld kein Thema ist.“ Denn man muss zwei bis vier Millionen Euro spenden oder etwa zehn Millionen in ein Geschäft investieren, das nachweislich Arbeitsplätze schafft und dem Staat Steuereinnahmen bringt.

Der laut Reeves der acht-wertvollste Pass der Welt kommt aus Malta, er kostet aber auch alles zusammen fast zwei Millionen Dollar. Zudem muss man sich auch ein bisschen auf der Insel aufhalten, um ihn zu behalten. Zypern verlangt sogar 2,5 Millionen Investitionen plus Gebühren von mehreren zehntausend Euro.

Preiswerter ist Bulgarien

Klimatisch schlechter, aber preiswerter ist Bulgarien. Um den Pass zu erlangen, muss man 1,2 Millionen investieren oder 512.000 Euro in bulgarische Staatsanleihen stecken. Das Geld ist zwar für fünf Jahre gebunden und bringt keine Zinsen. Nach Ablauf der Frist aber bekommt man den Einsatz wieder zurückerstattet. Für Sparfüchse gibt es jetzt ein ähnliches Angebot von den Westindischen Inseln: St. Lucia hat sein Geld-Anlock-Programm nach dem bulgarischen Vorbild gestaltet. Dort muss man nur 250.000 Dollar in Staatsanleihen stecken und erhält einen Pass für 121 Länder – Flüchten kann so einfach sein.

Lukratives Geschäft mit Risiken

Für die Passanbieter ist das Geschäft lukrativ, aber nicht ohne Risiken, warnt der IWF. In St. Kitts and Nevis zum Beispiel war das Programm „Citizenship by Investment“ (CBI) so erfolgreich, dass es eine jahrelange Rezession beendete: Zwischen 2012 und 2013 sprang das Wirtschaftswachstum von minus 0,9 auf plus 6,2 Prozent, in den folgenden beiden Jahren blieb es über fünf Prozent. Das Geld der Passkäufer floss in Immobilien- und Tourismusprojekte, bescherte dem Nationalen Zuckerfonds riesige Zuflüsse und der Regierung Gebühren, die 2015 ein Drittel ihrer Gesamteinnahmen ausmachten. Insgesamt spülte vergangenes Jahr das CBI eine Summe ins Land, die fast 40 Prozent der Wirtschaftsleistung entsprach.

Diese Abhängigkeit vom Staatsbürgerschafts-Verkauf schlägt nun allerdings zurück. Denn das Wachstum sackt ab, stellt der Währungsfonds fest. Denn andere Länder legen Konkurrenzprogramme auf und locken wohlhabende Pass-Sucher. Kanada hat Staatsbürgern von St. Kitts zudem die visafreie Einreise verboten, die USA machen dem Land Auflagen, um Amerikaner an der Steuerflucht zu hindern. Das untergräbt die Finanzlage des Karibik-Staates. „Die weitere Entwicklung der Wirtschaft“, so der IWF, „ist massiv abhängig vom Erfolg des CBI-Programms.“

