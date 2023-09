Kaufhof in der Krise – Sind die Jobs in Gefahr?

Frankfurt/Main -Bei Kaufhof herrscht dicke Luft. Die Umsätze sind wider Erwarten gesunken, Sparprogramme werden diskutiert und am Tarifvertrag wird gerüttelt. Wir erläutern, warum die Wachstumspläne des kanadischen Eigners der Warenhauskette wanken.

Steckt Kaufhof in einer Krise?

Fest steht, dass die Umsätze im vierten Quartal - mit dem extrem wichtigen Weihnachtsgeschäft - um zwei Prozent gesunken sind. Gleichzeitig kletterten laut Handelsverband HDE die Umsätze der gesamten Branche im Weihnachtsgeschäft um 2,4 Prozent. Das bedeutet, Kaufhof konnte die Kaufbereitschaft der Kunden nicht nutzen.



Was waren die Gründe für das Minus?

Besonders gravierend war aber offenbar, dass Kaufhof schon während des Weihnachtsgeschäftsgeschäfts mit zahlreichen Sonderangeboten lockte. Damit wollte das Unternehmen im harten Preiskampf bei Textilien mithalten. Nach Informationen des Fachblatts Textilwirtschaft wurde die Sale-Kampagne von Aufsichtsratschef Don Watros durchgesetzt. Er ist bei der Kaufhof-Mutter Hudson’s Bay Company (HBC) für das internationale Geschäft zuständig. Die Billig-Aktion soll gegen den Willen der deutschen Geschäftsführung durchgezogen worden sein.



Gibt es weitere Interventionen?

Umstritten ist laut Textilwirtschaft auch, dass die Lebensmittelabteilungen zusammengestutzt werden sollen. In der Kölner Zentrale sei von falschen Einschätzungen des deutschen Marktes und einer planlosen Investitionsstrategie die Rede. Kaufhof selbst will die Meldungen nicht kommentieren und erklärt lediglich, man arbeite gut und partnerschaftlich mit HBC zusammen.



Was sind die Konsequenzen aus den Einbußen?

Kaufhof-Chef Olivier van den Bossche hat in der Mitarbeiterzeitung des Unternehmens die Geschäftsführer der Filialen gebeten, Maßnahmen zur Kosteneinsparung zu treffen. Außerdem soll das Investitionsprogramm für die Warenhäuser gestreckt werden. HBC will eine Milliarde Euro locker machen, um die Häuser in den nächsten sieben Jahren zu modernisieren. Jetzt sollen aber größere Projekte zusammengestrichen werden. Und im Unternehmen wachsen Zweifel, ob tatsächlich die Milliarde für die knapp 100 Warenhäuser zur Verfügung gestellt werden.



Wie steht es um die Jobs bei Kaufhof?

HBC hat beim Kauf der Kaufhof-Kette von der Metro-Gruppe im Jahr 2015 einer Sozialcharta zugestimmt, die die Einhaltung der Tarifverträge bis 2020 vorsieht. Allerdings hat es von einigen Tagen Gespräche mit der Gewerkschaft Verdi gegeben. Es habe sich um einen Gedankenaustausch gehandelt, wie er auch sonst mit Unternehmen üblich ist“, teilte Verdi mit.



Was sagt das Kaufhof-Management?

Man bekenne sich zur Tarifbindung und zur „Sozial- und Tarifpartnerschaft“, teilt das Unternehmen mit, fügt aber hinzu, dass man sich für moderne und wettbewerbsfähige Vereinbarungen einsetze, „die den heutigen Arbeitswelten im Textilhandel entsprechen“



Was ist damit konkret gemeint?

Es kursieren Spekulationen über ein Sparprogramm, das die Personalkosten in zweistelliger Millionenhöhe drücken soll. Um dennoch Tarifverträge einzuhalten, ist das einfachste Mittel weniger Aushilfskräfte einzustellen und befristete Verträge nicht zu verlängern. Soll dann aber die Servicequalität einigermaßen gehalten werden, müsste der Einsatz der Festangestellten neu geregelt werden – womöglich geht es in den Gesprächen mit Verdi um flexiblere Arbeitszeiten und um Arbeitszeitkonten.

Wird Geld für Investitionen umgeleitet?

HBC-Management verspricht sich sehr viel von „Saks Off 5th“. Das sollen Designer-Outlets in Innenstadtlagen werden. Dafür werden derzeit frühere Sporthäuser umgebaut – etwa in der Frankfurter Innenstadt.

Haben diese Läden eine Chance zu bestehen?

Da gehen die Meinungen auseinander. HBC wäre nicht der erste Einzelhändler aus Nordamerika, der deutschen Markt mit seinen harten Preiskämpfen scheitert. Vor Jahren erlitt der weltgrößte Einzelhändler Wal-Mart in den USA ein Desaster, was zum kompletten Rückzug des Unternehmens führte. HBC will Bekleidungsmarken durchsetzen, die in Nordamerika angesagt sind – ein sehr mutiges Unterfangen.

Wer sind die härtesten Konkurrenten für Kaufhof?

Bekleidung ist nach wie vor das Kernsortiment der Warenhäuser. Da sind aber längst die beiden Giganten Zara und H&M übermächtig. Insbesondere Zara gelingt es, mit sehr schnell wechselnden Sortimenten und günstigen Preisen die Kundschaft zu binden. Die Kette, die zur spanischen Inditex-Gruppe gehört, kann modisch und preiswert sein, weil Hosen und Shirts in riesigen Mengen gefertigt werden. Die schnelle Reaktionszeit auf Wetter und Trends hat damit zu tun, dass weitgehend in Europa gefertigt wird. Anbieter mit einer vergleichbaren Dynamik gibt es in Nordamerika nicht.

Haben Warenhäuser dann überhaupt noch eine Chance?

Einerseits sehen Experten wie Marco Atzberger vom Kölner Forschungs- und Beratungsinstitut EHI neue Chancen, weil Großstädte als Wohnort immer attraktiver werden und weil auch Warenhäuser mit modernen Computerprogrammen ihre Sortimente optimieren können. Thomas Harms vom Beratungsunternehmen EY ist hingegen davon überzeugt, dass Warenhäuser „kaum noch Wachstumsperspektiven“ haben. Sie hätten einst durch Vielfalt und Preistransparenz überzeugt und damit die Versorgung mit vielen notwendigen Gütern gewährleistet.



„Diese Funktionen kann heute der Onlinehandel besser erfüllen“, so Harms. Zudem könnten Warenhäuser nicht die Ansprüche der Kunden erfüllen, wenn es um Produkte geht, zu denen sie eine große Affinität haben – etwa bei Luxusgütern. Dafür müssten emotionale Erlebnisse inszeniert werden: durch die anspruchsvolle Ausstattung der Verkaufsräume, aber auch durch eine hohe Kompetenz der Verkäufer. Ferner werde das Geschäft mit dem Kernsortiment Bekleidung zunehmend komplizierter - wegen H&M und Zara.