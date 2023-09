Köln -Die Warenhauskette Kaufhof, die noch vor wenigen Jahren als erfolgreiches Gegenmodell zum kriselnden Konkurrenten Karstadt gelobt wurde, ist in schwere Wasser geraten. Schon im vergangenen Oktober regte die Geschäftsführung eine „wirtschaftliche Atempause“ an. Gemeint war damit unter anderem: Personalkosten senken. So sollen 400 der 1600 Arbeitsplätze in der Kölner Deutschlandzentrale gestrichen werden.

Stellenabbau bei Kaufhof in Köln

Insgesamt fasst man im Personalbereich Einsparungen von bis 100 Millionen Euro jährlich ins Auge, etwa durch geringeres Urlaubs- und Weihnachtsgeld und den Verzicht auf Lohnsteigerungen. Im Gegenzug bietet das Management für die Dauer des Sparprogramms eine Arbeitsplatzgarantie.

Kaufhofs Gesamtbetriebsratschef Uwe Hoepfel ließ dazu unlängst wissen, man sei nicht bereit, „die Beschäftigten für Managementfehler und dubiose Finanzierungsmethoden zur Kasse zu bitten“. Gleichwohl stimmte die Tarifkommission der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nun am Freitag dafür, Verhandlungen über einen Sanierungstarifvertrag und damit verknüpfte Sparmaßnahmen aufzunehmen.

Einige der angesprochenen Probleme betreffen nicht allein Kaufhof, sondern viele Unternehmen der Branche. Die Attraktion großer Warenhäuser bestand einst darin, der Kundschaft alle nur denkbaren Konsumartikel unter einem Dach offerieren zu können. Im Internetzeitalter wirkt solches beinahe rührend. Eine schier unendliche Produktvielfalt, per Mausklick zu ordern, ist selbstverständlich geworden. Kein noch so großes Kaufhaus wäre in der Lage, mit der Angebotsbreite von Amazon und Co. zu konkurrieren. An eben diesem Versuch hielten die Kaufhauskonzerne aber lange fest.

Sinkender Umsatz

Kaufhof bildet da keine Ausnahme. Folge: Zwischen 2015 und 2017 ging der Umsatz von gut 3 auf 2,6 Milliarden Euro zurück. Im vergangenen Jahr belief sich der Verlust auf rund 100 Millionen Euro. Dies ist allerdings auch dem Vorgehen des neuen Eigentümers geschuldet, der kanadischen Warenhaus- Gruppe Hudson’s Bay Company (HBC).



Als HBC Kaufhof im Herbst 2015 für gut 2,8 Milliarden Euro übernahm, versprach man, weitere 1,1 Milliarden Euro in die Modernisierung der Häuser zu investieren. Tatsächlich geschah etwas völlig anderes: 41 Kaufhof-Immobilien wurden rechtlich ausgegliedert.

Seither müssen die Warenhäuser etwa 50 Millionen Euro pro Jahr mehr für die Nutzung der Gebäude zahlen als zuvor. Sinkende Umsätze, steigende Kosten: Dass sich die Kette mittlerweile in einer „ausgeprägten Ertragskrise“ befindet, wie die Geschäftsführung einräumt, ist nicht überraschend. Nun ruhen alle Hoffnungen nun darauf, dass der mit Verdi noch auszuhandelnde Sanierungstarifvertrag.