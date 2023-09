Die Wiedergeburt eines Indianerhäptlings

Klaus-Peter Janthur alias David glaubt an die Wiedergeburt. Sabine Gudath

David steht in seinem kleinen Einfamilienhäuschen neben dem Meditations-Gong. Seine heilige Jacke aus Fellen und Federn und den Stab aus Eichenholz hat er selbst gemacht. Sabine Gudath

Überall gibt es Federn und Eichenstücke. Der Baum steht für Standhaftigkeit und Beständigkeit. Sabine Gudath

In seiner Meditationsecke denkt David oft über den Sinn des Lebens nach. Sabine Gudath

David schlendert mit seiner Schülerin und Begleiterin Dagmar die Dorfstraße in Klein-Ziethen entlang – ein normaler Anblick für Anwohner. Sabine Gudath

David steht in seinem Garten: Für den Schamanen sind alle Lebewesen miteinander verknüpft. Sabine Gudath

Auf der Singer-Nähmaschine stecken Federn von Adlern. Weil sie so hoch fliegen, kommen sie dem Großen Geist nahe, können laut Indianer-Sage die Aura von Kranken heilen. Sabine Gudath

Im Job kümmert sich Klaus-Peter Janthur alias David um alte Menschen in einem Altenheim. Doch sobald der 59-Jährige zu Hause ist, schlüpft er in seinen luftigen Lendenschurz. Denn David fühlt sich als Schamane und ist fest überzeugt: „Ich bin die Reinkarnation des berühmten Indianer-Häuptlings Sitting Bull.“ Der KURIER hat ihn besucht.

In seinem aufgeräumten Einfamilienhäuschen in Klein-Ziethen bei Oberkrämer nahe Berlin liegen überall Tierfelle. Federn von Adler und Rotmilan stecken in Behältern und neben Kerzen liegen Eichen-Hölzchen.

„Hier sieht’s ja aus wie bei einem alten Trapper im Wilden Westen“, sagen wir zu David und der sagt ernst: „Ich fühle mich als Indianer, aber auch als Schamane. Denn ich kann alles um mich herum spüren, die Vögel, die Pflanzen und die Natur. Alle Lebewesen sind miteinander verknüpft – auch wir Menschen. Wir sind alle Brüder und Schwestern.“

Verknüpft? Wie soll das gehen, fragen wir skeptisch nach. „Hör zu, ich erkläre dir das anhand eines Beispiels“, sagt David bedächtig. „In England gab es mal eine Krähe, die hat solange am Deckel der Milchflasche gepickt, bis ein Loch entstand und sie daraus trinken konnte. Zeitgleich hat das auch eine Krähe in Australien gemacht. Das ist das Zeichen für mich, dass alle Vögel und alle Lebewesen miteinander verbunden sind.“

In Davids Welt ist für diese Verknüpfung und für die Entstehen aller Lebewesen der Schöpfer des allgegenwärtigen Seins verantwortlich. David sieht sich als sein Bote und sein Sprachrohr, will mit ihm auch kommunizieren. „Jeder, der Fragen an den Schöpfer des allgegenwärtigen Seins hat, kann mir diese Fragen stellen. Er wird Antworten bekommen“, ist sich David sicher. Auch Kranke wie Leute mit einem Magenleiden will er schon durch Handauflegen und mit der Kraft der Adlerfedern geheilt haben.

Unzählige Visionen hätten ihm gezeigt, dass er einen direkten Draht zum Schöpfer hat. „Das erste Mal hatte ich diese spirituelle Erfahrung vor zehn Jahren. Im Rahmen eines Seminars mit Reiki-Lehrern und Heilern haben wir meditiert. Plötzlich habe ich einen sanften Druck am Handteller und an der Schläfe gespürt. Aber niemand war da – etwas Unsichtbares hat mich berührt. Ich habe in mir nur noch unendliche Liebe gespürt, die Arme ausgebreitet und ich fing an zu weinen.“

Das war auch der Zeitpunkt, wo aus Klaus-Peter Janthur David wurde.

Dabei hatte David früher zu DDR-Zeiten mit Spiritualität so gar nichts am Hut. Sein Vater war Major bei den Grenztruppen, seine Mutter Zivil-Beschäftige. „Ich wurde atheistisch erzogen und fuhr schon zu DDR-Zeiten zur See. Ich war in Asien und Amerika“, sagt David und ein bisschen Stolz schwingt in seiner Stimme mit.

Bis zum Tag X, an dem David einen schweren Arbeitsunfall hatte. Auf See stürzte er auf dem Schiff 4,5 Meter tief und wurde dabei auch noch aufgespießt. „Danach war ich lange krank“, erinnert sich David. Und weil er damals noch eine Ehefrau samt gemeinsamer Tochter hatte, übernahm er später, als ausgemusterter Seemann, sämtliche Jobs, um die Familie zu ernähren – vom Schädlingsbekämpfer bis zum Baumarkt-Verkäufer. Bis er vor zehn Jahren die ersten Visionen bekam.

Ob Schamane, Reinkarnation von Sitting Bull oder nicht – für Davids Schülerin und Begleiterin Dagmar ist klar: Jeden Tag aufs Neue kann sie diese Liebe spüren, die David ausstrahlt und die sie für ihn empfindet. „Als ich ihn das erste Mal am hellerlichten Tage sah, hat er geleuchtet. Ich habe ihn gefragt, ob er mir seinen Schal gibt und er hat es getan.“

