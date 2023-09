Kassel -„Der Konvent der AfD hat sich mit den Problemen der Partei in Baden-Württemberg und im Bundesvorstand ausführlich beschäftigt“, heißt es in der Presseerklärung der Partei. Das Gremium begrüße die Erklärung der Verantwortlichen in Baden-Württemberg, sie arbeiteten daran, in eine gemeinsame Landtagsfraktion zurückzukehren. Und: Der Konvent habe „mit breiter Mehrheit“ beschlossen, keinen Sonderparteitag zur Neuwahl des Bundesvorstands einzuberufen.

Wer diese Nachricht liest, könnte glauben, es habe sich bei dem Treffen von Landesvertretern und Bundesvorstandsmitgliedern der Partei um eine der langweiligsten Veranstaltungen der Welt gehandelt. Das Gegenteil ist der Fall. Dass es nach elf Stunden hinter verschlossenen Türen nur eine dreizeilige Presseerklärung per E-Mail gibt, ist ein weiterer Beleg für die tiefgehenden Zerwürfnisse in der Partei.

Kampf zwischen Meuthen und Petry

Worum geht es? Bei der Sitzung in Kassel wurde hinter verschlossenen Türen um die Deutung der Vorgänge der vergangenen Monate gerungen. Die beiden Bundesvorsitzenden Frauke Petry und Jörg Meuthen hatten sich dabei auf offener Bühne eine bizarre Schlacht über den Umgang mit Antisemitismus in der Partei geliefert. Der baden-württembergische AfD-Fraktionschef Meuthen scheiterte damit, den Verfasser von Schriften mit antisemitischen Passagen, Wolfgang Gedeon, aus der Fraktion zu werfen – was zur Spaltung der AfD-Fraktion dort führte. Petry warf Meuthen vor, er habe sich nicht gut genug in der Partei abgestimmt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Soweit die Bühnenfassung. Doch der Antisemitismus-Streit war bestenfalls am Rande inhaltlich motiviert. In Wirklichkeit ging es Petry und Meuthen darum, den jeweils anderen in Bedrängnis zu bringen. Hinter den Kulissen kämpfen sie brachial um die Macht in der Partei. Deshalb hat Meuthen ein Bündnis gegen Petry geschmiedet – und hat dabei den äußersten Rechtsausleger in der Partei, Björn Höcke, einbezogen.

Die im Bundesvorstand weitgehend isolierte Petry wiederum nutzte Meuthens Probleme mit Gedeon für ihre Zwecke. Einige ihrer Unterstützer betrieben zudem die Einberufung des Konvents, als Meuthen wegen der Fraktionsspaltung in Baden-Württemberg in eine schwache Position geraten war.

Petry zeigt ein bisschen Reue

Wie lassen sich die Ergebnisse des Konvents von Kassel nun deuten? Die Gegner Petrys können darauf verweisen, dass es keine Vorstandsneuwahlen gibt. Petrys Unterstützer können entgegnen, die Vorsitzende selbst habe diese ja nie gefordert. Kurz vor dem Konvent hatte sie sogar – ob nun aus Überzeugung oder weil sie keine Mehrheit erwartete – der „Bild“-Zeitung gesagt: „Kein vernünftiger Politiker sehnt sich jetzt einen unnötigen Parteitag herbei.“

War Petrys eigentliches Ziel, dass der ihr in großen Teilen feindlich gesonnene Bundesvorstand den Ländervertretern Rede und Antwort stehen muss? Damit klargezogen wird, dass die gegnerischen Lager künftig pfleglicher miteinander umgehen, gerade öffentlich? Vorstellbar ist das. Andererseits gab es schon mehrere solcher Absprachen, die nie lange hielten.

Für Petry bleibt die Situation im Bundesvorstand einerseits schwierig. Andererseits könnte es für sie Schlimmeres geben, als mit Meuthen einen Co-Vorsitzenden zu haben, der durch die Zerwürfnisse in der eigenen Landtagsfraktion stark geschwächt ist. Einig sind sich beide Seiten vorerst darin: Jetzt, nachdem der Theatervorhang wieder auf ist, soll es auf der Bühne darum gehen, die AfD in den Wahlkämpfen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin voranzubringen. Etwa mit Petrys Forderung, abgelehnte Asylbewerber auf Inseln außerhalb Europas zu verfrachten.