Manila -Nach dem Tod eines Deutschen, dessen Leichnam auf einer vor der Küste der Philippinen treibenden Jacht gefunden wurde, hat die Polizei die Todesursache geklärt.

Der Mann sei einem Herzinfarkt erlegen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch nach einer Autopsie. Er war demnach schon etwa sieben Tage tot, als Fischer ihn am Freitag vergangener Woche auf seinem Schiff fanden.

Die auf der Seite treibende 13 Meter lange Segeljacht war etwa hundert Kilometer vor der Stadt Barabo an der philippinischen Südküste entdeckt worden. Die Leiche des Mannes wurde nach Polizeiangaben unter Deck gefunden. Er saß zusammengesunken an einem Tisch. Die Polizei fand deutsche Ausweispapiere und Familienfotos an Bord.

Vor 20 Jahren ausgewandert

Obwohl es keine Hinweise auf Fremdverschulden gab, leitete die Polizei Ermittlungen ein. Laut philippinischer Polizei organisiert die deutsche Botschaft in Manila die Anreise einer Angehörigen zur Identifizierung des Toten. „Offenbar hat er eine Tochter in Deutschland, und die Botschaft lässt sie einfliegen, um die Leiche zu identifizieren“, sagte der Polizeichef von Barobo auf Mindanao, Dominador Plaza, der Nachrichtenagentur AFP.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ein Freund des Toten, der ihn laut bild.de aus einem Kegelklub in Wuppertal kennt, sagte der Online-Ausgabe der Zeitung, dass sein Bekannter vor 20 Jahren ausgewandert sei. „Erst nach Holland, dann wollte er mit seiner Frau auf Weltreise gehen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen“, sagte Manfred B. Sie hätten ein- bis zweimal pro Jahr im Online-Netzwerk Facebook Kontakt gehabt und sich gegenseitig zum Geburtstag gratuliert. Demnach waren sie beide 59 Jahre alt. (afp)