Berlin -Nur wenige Tage hielt die Europäische Kommission dem Trommelfeuer aus Berlin und Paris stand, dann hisste sie die weiße Fahne: Anders als vorgesehen sollen die Parlamente der EU-Mitgliedstaaten nun doch über das geplante Freihandelsabkommen mit Kanada mitentscheiden können. Das teilte Handelskommissarin Cecilia Malmström Anfang der Woche in Straßburg mit.



Anders als ursprünglich vorgesehen sollen die Parlamente der EU-Mitglieder nun doch über das Freihandelsabkommen „Ceta“ zwischen der EU und Kanada entscheiden.

Damit könnte das Projekt scheitern, ist doch in einigen Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, keine Mehrheit in Sicht.

„Ceta“ lautet in Kurzform der Name des geplanten Vertrags mit den Kanadiern. Ursprünglich hatte sich die Brüsseler Behörde auf den Standpunkt gestellt, dass eine Zustimmung des EU-Ministerrats und des Europäischen Parlaments ausreiche. Das freilich sahen vor allem Deutschland und Frankreich anders – und intervenierten mit Erfolg.



Sigmar Gabriel lobt Ceta

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) meint, Ceta sei ein gutes Abkommen und werde einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung der Globalisierung leisten. „Es ist richtig und wichtig, die nationalen Parlamente in den Ratifizierungsprozess einzubinden. Ich habe das immer unterstrichen und freue mich, dass auch die Kommission jetzt dafür die Grundlage gelegt hat.“



Ceta gilt als kleiner Bruder des nicht minder umstrittenen Handelsabkommen TTIP mit den Vereinigten Staaten. Die Gespräche mit Kanada freilich sind längst abgeschlossen, die mit den USA dauern noch an. Die Akteure auf beiden Seiten des Atlantiks wissen: Scheitert Ceta, wird es auch kein TTIP geben. Doch genau darauf könnten die Dinge nun hinauslaufen.



Zustimmung durch EU-Parlament fraglich

Denn die Zustimmung des EU-Parlaments zu Ceta ist keinesfalls ausgemacht. Ebenso fraglich ist, ob alle nationalen Parlamente grünes Licht geben werden. 28 Mitgliedstaaten hat die Europäische Union. Jeder von ihnen muss das Abkommen nach seinen eigenen Regeln ratifizieren. Insgesamt werden sich voraussichtlich mehr als 40 Parlamentskammern mit Ceta befassen, weil in einigen Staaten auch Regionalversammlungen ein gewichtiges Wort mitzureden haben.



In Deutschland muss Ceta voraussichtlich durch Bundestag und Bundesrat. Das zumindest ist die Rechtsauffassung des federführenden Wirtschaftsministeriums, wie ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage erläuterte. Die Länderkammer selbst wird sich am Freitag voraussichtlich dieser Position anschließen und volles Mitspracherecht einfordern. Das rot-rot-grün regierte Thüringen will einen entsprechenden Entschließungsantrag einbringen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) geht davon aus, dafür genügend Mitstreiter gewinnen zu können.



Keine Mehrheit ohne die Grünen

Im Bundestag verfügt die große Koalition aus Union und Sozialdemokraten über vier Fünftel der Stimmen. Die Opposition ist machtlos. Auch wenn es in der SPD viel Kritik an den geplanten Freihandelsabkommen gibt, dürfte es am Ende für eine deutliche Mehrheit zugunsten von Ceta reichen.



Im Bundesrat aber liegen die Dinge ganz anders: Die Länder, die von Union und SPD regiert werden, kommen zusammen nur auf 20 von 69 Stimmen. Ohne die Grünen sind gegenwärtig keine Mehrheiten zu organisieren. Die Ökopartei gehört zu den lautesten Kritikern der transatlantischen Handelsverträge. Sie warnt vor Einschränkungen der Verbraucherrechte und juristische Privilegien für Konzerne. Bleiben die Grünen bei ihrer Linie und gelingt es ihnen, die eigenen Reihen geschlossen zu halten, könnten sie Ceta im Bundesrat stoppen.



Die ersten Protagonisten aus den Ländern legen sich schon fest: So befürchtet Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck, dass Rechte der Bürger weltweit zur Verhandlungsmasse werden. „Daher halte ich selbst den Ceta-Vertrag, so wie er ist, nicht für zustimmungsfähig.“ Habeck gehört zu den Führungsfiguren des Realo-Flügels und will Spitzenkandidat seiner Partei bei der Bundestagswahl 2017 werden.

Widerstand wohl auch in Belgien

Auch in anderen Staaten ist mit Widerstand gegen Ceta zu rechnen. In Belgien hat das Regionalparlament der französischsprachigen Wallonie bereits deutlich gemacht, dass es seine Zustimmung zu dem Abkommen wegen grundsätzlicher Bedenken verweigern will. Das föderal organisierte Belgien gehört zu denjenigen EU-Ländern, in denen auch die regionalen Volksvertretungen ihr Plazet geben müssen.



Als unsichere Kantonisten gelten nach gegenwärtigem Stand auch Bulgarien und Rumänien. Die Regierungen dort verfolgen aber andere Motive: Sie drohen mit einer Ablehnung, um gegenüber Kanada Visa-Erleichterungen für ihre Bürger durchzusetzen. In Brüssel heißt es, dass die Kanadier an dieser Stelle Gesprächsbereitschaft signalisiert hätten.

Bis die Ratifizierung überall abgeschlossen ist, dürfte noch einige Zeit vergehen. Derartige Prozesse dauern mitunter Jahre. EU-Handelskommissarin Malmström machte Anfang der Woche aber deutlich, dass der EU-Ministerrat Ceta auch schon vorläufig in Kraft setzen könnten. Das würde den Druck auf die Parlamente noch einmal deutlich erhöhen.