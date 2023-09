Köln -Der frühere Tennis-Weltranglistenerste Roger Federer wird nicht bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) an den Start gehen. Der 34-Jährige sagte seine Teilnahme wegen Nachwirkungen einer Knieverletzung am Dienstag ab und verkündete zudem sein vorzeitiges Saisonende.

Die Sommerspiele in Brasilien wären für Federer die fünften gewesen. Eine Olympische Einzel-Goldmedaille hat der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten dabei noch nicht gewonnen. „Unter Berücksichtigung aller Optionen und nach Gesprächen mit den Ärzten und meinem Team habe ich mich zu dem schweren Entschluss durchgerungen, die Saison zu beenden und meinem Knie die Auszeit zu geben, die es benötigt“, sagte Federer.

Der 17-malige Grand-Slam-Gewinner hatte sich die Blessur bereits im Frühjahr zugezogen. Die Schweizer Olympiamannschaft bedauerte die Absage zutiefst. „Roger Federer ist ein Aushängeschild des Schweizer Sports und hätte in Rio zu den Schweizer Medaillenhoffnungen gehört“, hieß es in einer Mitteilung: „Gleichzeitig zeigt Swiss Olympic jedoch auch großes Verständnis für den Entscheid Federers.“ (sid mit nal)