Hamburg -Ein Mann hat in der Nacht zum Montag in einem Wohngebiet im Hamburger Stadtteil Bramfeld die Leiche einer Frau auf dem Gehsteig abgelegt. Wie ein Polizeisprecher sagte, beobachtete ein Zeuge dies und alarmierte die Polizei, die daraufhin wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts mit einem Großaufgebot ausrückte. Ein Arzt habe an der Leiche allerdings keine Gewalteinwirkung festgestellt.



Die Ermittlungen führten die Polizisten dann zu einer benachbarten Wohnung, in der die Frau vermutlich wohnte und in der sich zu der Zeit drei Männer befanden. Diese hätten angegeben, die Leiche einfach aus der Wohnung gebracht zu haben, weil sie die seit längerem schwer erkrankte und nun verstorbene Frau dort nicht mehr liegen haben wollten.



Das könnte Sie auch interessieren:

Der Polizeisprecher sagte, sollte sich auch in der Rechtsmedizin eine natürliche Todesursache bestätigen, werde es keine Strafverfolgung der Männer geben. Deren Verhalten sei zwar moralisch zweifelhaft, aber nicht strafbar. Das Verhältnis der drei Männer und der Frau zueinander müsse noch überprüft werden, alle vier stammten „aus einem ethnischen Milieu“. (afp)