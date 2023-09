Im Bundestag gibt es neuen Streit über die Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes (BND). Grund ist, dass ein erst in diesem Jahr geschaffenes zusätzliches Gremium, das aus zwei Bundesrichtern und einem Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof besteht, nach eigener Auskunft keinen vollen Zugang zu gewünschten Akten bekommt. Wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung melden, ist in einem 39 Seiten langen, geheimen Bericht unter anderem die Rede von umfangreichen Schwärzungen in den Dokumenten, die dem Gremium vorgelegt wurden. Überdies habe der BND eine Kontrolle darüber erschwert, wie er Daten aus der Telekommunikation abgreife.

Kommission von Anfang an sehr umstritten

André Hahn (Linke), Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr), sagte dieser Zeitung: „Die Kommission war von Anfang an sehr umstritten.“ Schließlich gebe es bereits das PKGr zur Kontrolle der Geheimdienste und die G10-Kommission, die deren Überwachungsmaßnahmen genehmigen müsse. Ein weiteres Gremium, noch dazu ohne jeden Parlamentsbezug, sei von Anfang an überflüssig gewesen, so Hahn. „Das hat sich ein Stück weit bestätigt.“ Er fügte hinzu: „Wenn die Kontrolleure keinen Zugang zu den Gesamtunterlagen haben, wie sollen sie dann kontrollieren? Da verstehe ich, dass sich Juristen ein Stück weit vorgeführt fühlen.“

Christian Ströbele (Grüne), ebenfalls PKGr-Mitglied, erklärte: „Wir hatten ja immer Probleme mit so einem neuen Gremium.“ Zwar kenne er den in Rede stehenden Bericht nicht. „Aber wenn sich das so bestätigt, dann muss man das anders regeln.“ Das PKGr kommt am Mittwoch zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Dann dürfte auch das 39-Seiten-Papier auf der Tagesordnung stehen.

Aus Unionskreisen verlautete, es handele sich um ein ganz neues Verfahren, das sich naturgemäß erst einspielen müsse. Darum sei es für eine Bewertung noch zu früh, und die aktuelle Aufregung sei übertrieben. Der BND und das für die Aufsicht verantwortliche Bundeskanzleramt wiesen die Kritik zurück und bekannten sich ausdrücklich zu der Kontrolle.

Zur Not muss das Gesetz weiter verschärft werden

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, sagte dieser Zeitung hingegen: „Wir werden die Vorwürfe des Unabhängigen Gremiums genau prüfen. Fest steht aber, dass Bundeskanzleramt und BND Sorge dafür zu tragen haben, dass es vernünftig kontrollieren kann. Sollte es auch künftig in der Regierung und in den Nachrichtendiensten am entsprechenden Willen fehlen, dann müssen wir das Gesetz eben weiter verschärfen.“

Nach dem Skandal um das Ausspähen von Freunden seitens des US-Geheimdienstes NSA und den BND war die Kontrolle des BND verschärft worden. Das neue Gremium soll vom Kanzleramt über brisante Aktionen des deutschen Auslandsgeheimdienstes informiert werden und etwa auch seine Zustimmung zu möglicher Spionage gegen Einrichtungen der EU oder ihrer Mitgliedstaaten geben müssen. Die Kontrolleure sollen dazu stichprobenartig jederzeit die vom BND eingesetzten Spionage-Suchbegriffe (Selektoren) überprüfen können. In der Affäre war kritisiert worden, dass der BND zum Teil unzulässige Begriffe etwa gegen befreundete Staaten verwendet habe.

