Köln -Für einen Aprilscherz kommt diese Meldung reichlich spät: Die Fastfood-Kette „Kentucky Fried Chicken“ hat zwei essbare Nagellacksorten auf den Markt gebracht. Kein Scherz. Angeblich.

Laut „Buzzfeed“ soll es sich um zwei verschiedene Lacke handeln. Davon trägt der rostrote Lack den Namen „Hot & Spicy“, der beigefarbene Lack nennt sich „Original“. „Die Kunden müssen die Lacke auftragen, trocknen lassen – und können dann daran lecken. Immer und immer wieder“, heißt es in einem Statement der Fastfood-Kette.

Originalrezept wurde verwendet

Für die Entwicklung der Lacke habe die Werbeagentur „Ogilvy & Mather“ die Zutaten der beliebtesten Rezepte der Fastfood-Kette verwendet. Der Geschmack der Lacke bestehe aus natürlichen Zutaten. „Das Rezept für unsere essbaren Nadellacke ist einzigartig und wurde so entwickelt, dass der Geschmack lange hält und der Lack gleichzeitig einem normalen Nagellack ähnlich sieht“, sagt John Koay, Kreativdirektor der Webeagentur.

Aktuell können Kunden der Fastfood-Kette auf der Facebook-Seite des Unternehmens abstimmen, welche Farbe – beziehungsweise Geschmacksrichtung – sie lieber auf den Nägeln tragen wollen. Danach soll zunächst einer der beiden Lacke produziert werden. „Kentucky Fried Chicken“ will die Lacke zunächst einmal in kleineren Mengen produzieren. Bisher sollen sie nur in Hong Kong erhältlich sein.