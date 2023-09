Paris -Paris-Trainer Laurent Blanc hat seinen deutschen Torhüter Kevin Trapp überschwänglich gelobt. „Er hat in vielen Situationen sehr gut gehalten“, schwärmte der Weltmeister von 1998, nachdem Trapp mit starken Paraden großen Anteil am 2:1 von Paris St. Germain im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea am Dienstagabend hatte.

Paris St. Germain gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel gegen Chelsea mit 2:1

PSG-Trainer Laurent Blanc lobt den deutschen Keeper über den Klee

Auch in den französischen Zeitungen erhielt der Keeper Bestnoten und gute Kritiken. „Trapp macht seine Klöpse zu Saisonbeginn vergessen“, schrieb das Blatt „L'Express“ und kürte Trapps Glanztat gegen Diego Costa in der 23. Minute zur „Parade des Tages“.

Tolle Reflexe gegen Costa

Der frühere Frankfurter hatte mit einem Reflex den Kopfball gerade noch über die Latte gelenkt. Auch in der zweiten Halbzeit scheiterte der spanische Angreifer freistehend an Trapp. Nur beim zwischenzeitlichen Ausgleich von John Obi Mikel (45.+1) war der 25-Jährige chancenlos. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen“, sagte Trapp dem TV-Sender Sky.

Der schwedische Top-Stürmer Zlatan Ibrahimovic mit einem abgefälschten Freistoß (39.) und Edinson Cavani vier Minuten nach seiner Einwechslung (78.) schossen den Sieg für Paris heraus. PSG, das in Frankreich seit 44 Pflichtspielen ungeschlagen ist, hat damit gute Chancen auf den Viertelfinaleinzug. „Wir haben eine sehr starke Mannschaft und können mit jeder Mannschaft mithalten. Wir sind fähig, Großes zu leisten“, ergänzte Trapp.

Auswärtstor beruhigt Hiddink

Das Rückspiel findet am 9. März in London statt. Chelsea-Coach Guus Hiddink, der seit seinem Amtsantritt erstmals mit den „Blues“ verlor, sieht die Chancen bei 50:50. „Das ist ein sehr starkes PSG. Eine Niederlage fühlt sich nie gut an, aber wir haben auswärts getroffen. Wir sind weiter im Rennen.“ (dpa)