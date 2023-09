Los Angeles -Sie ist erst Acht - aber für viele schon eine große Heldin. Khloe Thompson aus Los Angeles (USA) beschreibt sich selbst auf ihrer Homepage: "Ich bin ein Beispiel dafür, wie ein Kind den Unterschied machen kann."

Und den macht sie, in dem sie obdachlose Frauen mit wichtigen Utensilien wie Zahnpasta, Hygieneartikel, Seife und Deo versorgt. Und das nicht einfach verpackt in Plastiktüten - die Schülerin näht und entwirft gemeinsam mit ihrer Oma eigene Taschen, die sie den Frauen schenkt. "Khloe glaubt daran, dass sie mit jeder ihrer Taschen Liebe verteilt", heißt es auf der Homepage.

Wie people.com berichtet, kam das Mädchen auf die Idee, als sie auf ihrem Schulweg immer wieder an obdachlosen Frauen vorbei lief. Sie fragte ihre Mutter, wie sie den Frauen helfen könne - und so entstand die Initiative "Khloe Kares" und das Projekt "Kare Bags". Sie sprach die Frauen auf der Straße an und fragte, welche Dinge sie am dringensten benötigen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In den USA ist das Mädchen bereits ein kleiner Star wurde wurde in die Talkshow "The Real" eingeladen. Dort bekam sie nicht nur eine neue Nähmaschine sondern auch 1.000 Haarshampoos-und Spülungen sowie Seifen geschenkt.

Die Achtjährige plant auch schon ihr nächstes Projekt. Sie will Spielzeug für Kinderheime sammeln. (red)