Kiel -Schlecht ausgekundschaftet hat ein Autoeinbrecher sein Zielobjekt in Kiel: Wie die Polizei in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte, schlug der 27-jährige mutmaßliche Täter am Dienstag die Scheibe eines Wagens ein, auf dessen Beifahrersitz ein Notebook lag.



Übersehen hatte er allerdings die 48-jährige Fahrerin des Autos, die hinter dem Lenkrad ein Nickerchen machte. „Sie hatte ihre Rückenlehne zurückgestellt und die Augen geschlossen“, berichtete die Polizei.



Einbrecher entschuldigt sich

Unsanft geweckt wurde sie demnach durch einen lauten Knall. „Durch die nun offene, weil eingeschlagene Beifahrerscheibe lugte ein ihr unbekannter Mann ins Auto“, hieß es im Polizeibericht. Dieser habe sich knapp entschuldigt und ohne Beute die Flucht ergriffen.



Zwei Augenzeugen des Vorfalls verfolgten den Angaben zufolge den Mann, verloren ihn aber nach wenigen Metern aus den Augen. Ein zur Fahndung eingesetzter Streifenwagen griff ihn schließlich jedoch in Tatortnähe auf. Der polizeibekannte 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er bestritt die Tat und wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen. (afp)