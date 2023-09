Kiel -Nach dem Tötungsdelikt an einer 34-Jährigen in Kiel ist der tatverdächtige 40-jährige Ehemann der Frau in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Richter habe am Donnerstag Haftbefehl wegen Totschlags erlassen, erklärte die Polizei in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins. Der Mann sei dringend tatverdächtig, er habe sich aber bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.



Die getrennt von ihrem Ehemann lebende Frau war am Mittwoch auf offener Straße erstochen worden. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Die Tat ereignete sich in unmittelbarer Nähe einer Schule. Weitere Details wurden nicht genannt. (afp)