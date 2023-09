Kiew -Nach dem ersten Date direkt ins Gefängnis: Ein junger Mann hat in Kiew beim ersten Treffen seine tote Großmutter gezeigt.



Die Leiche der 82-Jährigen befand sich nach Angaben der ukrainischen Polizei in einem Schrank. Über ihrem Kopf sei eine Plastiktüte gezogen worden. Der 23-Jährige habe bei dem Treffen auch die Frau bedroht, die er zuvor zu der Wohnung eingeladen hatte. Sie habe aber fliehen und die Polizei rufen können, berichteten lokale Medien am Samstag. Der Mann wurde in seiner Wohnung festgenommen.



Mord nach Streit um Sessel

Im Verhör habe er dann einen Streit mit seiner Großmutter wegen eines Sessels eingeräumt, so die Polizei. Er soll sie danach erwürgt haben. Die Frau hatte er auf einer Dating-Plattform kennengelernt. (dpa)