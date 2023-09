Kleve -Dramatischer Vorfall in Kleve: Passanten haben dort am Mittwochnachmittag ein Kleinkind aus einem Auto befreit. Die Eltern hatten das 18 Monate alte Kind in dem Fahrzeug zurückgelassen, bei voller Hitze. Alarmierte Rettungskräfte brachten den kleinen Jungen ins Krankenhaus.

Ermittlungen der Polizei zufolge hatten der 33-jährige Vater und die 29-jährige Mutter des Jungen ihr Auto gegen 16 Uhr am Schlossberg in Kleve abgestellt. Anschließend gingen sie gemeinsam mit ihrem anderen Kind (drei Jahre alt) seelenruhig in ein Eiskaffee unweit vom Amtsgericht. Den 18-monatigen Jungen ließen sie in dem Auto sitzen.

Heruntergekurbeltes Fenster schützt nicht vor Überhitzung im Auto

„Die Eltern haben die Situation völlig unterschätzt“, so ein Polizeisprecher am Donnerstag. Offenbar dachten sie, wenn sie ein Fenster ein wenig herunter kurbelten, würde das reichen, um den Jungen mit ausreichender Luft zu versorgen. Eine fatale Fehleinschätzung, denn in Kleve herrschten zu der Zeit 32 Grad brütende Hitze. In dem Auto heizte sich die Temperatur in wenigen Minuten auf ein Vielfaches auf.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Anzeige gegen Eltern

Aufmerksamen Passanten ist es zu verdanken, dass die Situation relativ glimpflich verlief. Ihnen waren die Schreie des Kindes, das inzwischen aufgewacht war, aufgefallen. Einem Zeugen gelang es schließlich, durch den schmalen Fensterspalt zu greifen und die Tür zu öffnen. Einsatzkräfte versorgten das Kind umgehend mit Flüssigkeit. Dem Jungen ging es schon kurz darauf wieder relativ gut.

Die Polizei erstattete Anzeige gegen die Eltern und meldete den Fall dem Jugendamt. (red)