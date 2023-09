Berlin -Mit 18 Jahren ist man volljährig und zählt eigentlich als erwachsen. „Doch die Jugend hört ja mit diesem Alter nicht abrupt auf, manche haben da noch nicht einmal die Schule beendet“, sagte Thomas Rauschenbach, Leiter des Deutschen Jugendinstituts (DJI). Deshalb legt der am Mittwoch im Kabinett verabschiedete 15. Kinder- und Jugendbericht seinen Fokus auf den Lebensabschnitt zwischen zwölf bis 27 Jahre.

Der 550 Seiten starke Bericht formuliert ein Plädoyer für eine neue Jugendorientierung in Politik und Gesellschaft und zeichnet ein Bild der Lebenslagen und des Alltags Jugendlicher und junger Erwachsener. Er wurde von einer unabhängigen Sachverständigenkommission unter der Leitung von Rauschenbach im Auftrag der Bundesregierung erarbeitet und in einer Jugendbroschüre von der Jugendpresse Deutschland so aufbereitet, dass er auch Jugendliche anspricht. Der letzte Bericht wurde vor vier Jahren vorlegt.

Jugend ist eine eigenständige Lebensphase

„Jugend wird meist als individuelle Aufgabe betrachtet: Jeder Jugendliche muss sein Aufwachsen eigenständig bewältigen“, sagte Rauschenbach. Der Bericht weise darauf hin, dass diese Sichtweise zu kurz greife. Es gebe einen gesellschaftlichen Rahmen, in dem Jugendliche aufwuchsen. „Den sollten wir genauer betrachten und möglicherweise auch verändern. Das ist eine Aufgabe für die Politik, für die Kinder- und Jugendhilfe, für Bildungseinrichtungen und viele andere“, erklärte er weiter.

„Jugendliche sind weder kleine Erwachsene, noch sind sie große Kinder“, sagte auch die parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium, Caren Marks. Der Bericht betone, dass die Jugend eine eigenständige Lebensphase sei, gekennzeichnet durch „Brüche, Sprünge und Neuanfänge“.

Engagement vs. Politikverdrossenheit

Der Bericht widerspricht der Einschätzung, die junge Generation sei „politikverdrossen“, bestätigt aber ein anhaltend niedriges Vertrauen in Parlamente und Parteien. Junge Menschen suchen vielmehr alternative und neue Formen der Mitwirkung. In der öffentlichen Wahrnehmung wird oft übersehen, dass sich Jugendliche freiwillig engagieren, sei es in der Jugendarbeit, durch eine Mitgliedschaft in Vereinen oder zum Beispiel durch politische Beteiligung im Internet.

Insgesamt sind die 14- bis 19-Jährigen die Bevölkerungsgruppe, die ehrenamtlich am aktivsten ist. 2014 war das etwa jeder zweite. Laut einer Umfrage der Europäischen Kommission haben 30 Prozent der 15- bis 29-Jährigen schon mal eine Petition unterzeichnet. Anders sieht dies aber bei den „traditionellen“ Formen der Beteiligung aus: Bei der Bundestagswahl im Jahr 2013 haben nur 60 Prozent der unter 30-Jährigen ihre Stimme abgegeben. 1990 waren es noch mehr als 70 Prozent.

Ganztagsschule vs. Freizeit

Mehr als jede zweite Schule in Deutschland ist eine Ganztagsschule. Doch diese haben bisher noch kein explizites Konzept, das ausdrücklich auf die Jugend ausgerichtet ist. Das scheint auch der Grund zu sein, warum ältere Schüler weniger Interesse am ganztägigen Besuch der Schule haben und die Angebote am Nachmittag seltener wahrnehmen. Entweder seien die Angebote „zu langweilig“ oder sie wollten ihre „Freizeit lieber selbst gestalten“.

Haben sich junge Menschen selbstständig für den Besuch entschieden, ist die Akzeptanz und Zufriedenheit höher als bei Jugendlichen, die gezwungen werden, Ganztagsschulen zu besuchen. Je älter die Schüler sind, desto seltener nehmen sie die Angebote in Ganztagschulen wahr. Ab der neunten Klasse fangen sie an, sich eigene Wege zu suchen. Auch bei der Schulform zeigen sich Unterschiede. So sind in Gymnasium und Realschulen seltener mit Ganztagsangeboten ausgestattet als Förder- und Gesamtschulen.

Offline vs. Online

Jugendliche nutzen das Internet sowohl in ihrer Freizeit als auch für Schule, Studium oder Arbeit. „Mittlerweile ist jedes Kind, jeder Jugendliche gezwungen ein Smartphone zu haben, sonst ist er im Alltag verloren, ohne dass er etwas dafür kann“, beschreibt ein Jugendlicher die Situation. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen teilt Fotos oder Videos von sich selbst, von Freunden oder Verwandten im Internet. Aber nur fünf Prozent teilen zum Beispiel ihre Telefonnummer. Sie wissen auch, dass Großunternehmen auf ihre Daten zugreifen und diese im eigenen Profitinteresse nutzen.

Viele Jugendliche wünschen sich, dass das Thema Cybermobbing häufiger in der Schule thematisiert wird. Aber es gibt im Netzalltag auch Barrieren. Junge Menschen, deren Eltern studiert haben, sind technisch besser ausgerüstet und werden häufiger unterstützt, wenn sie sich Medienkompetenz aneignen wollen. Gymnasiasten nutzen das Internet häufiger zur Kommunikation, während Hauptschüler hauptsächlich spielen.