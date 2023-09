Die Debatte um die Zahlung von Kindergeld an in Deutschland lebende EU-Bürger ist erneut heftig entbrannt. Sowohl SPD als auch die Union fordern nun eine Reform des Kindergelds auf europäischer Ebene. Im Alleingang kann das kein EU-Land beschließen, weil in der EU die Personenfreizügigkeit gilt. Die rechtsnationalistische Regierung in Wien beeindruckt das allerdings nicht, sie will vom kommenden Jahr an die Höhe des Kindergelds an die Lebenshaltungskosten im jeweiligen Land anpassen. Auch SPD-Chefin Andrea Nahles drängt auf eine europäische Lösung, ein Sprecher von Finanzminister Olaf Scholz sprach sich ebenfalls dafür aus.

Anpassung des Kindergeldes wegen Diskriminierungsverbots nicht vorgesehen

Schon in der letzten Legislaturperiode trat der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für eine Indizierung des Kindergelds ein. In Brüssel allerdings stieß das auf wenig Gegenliebe, weil das aus Sicht der EU-Kommission gegen geltendes EU-Recht verstößt, einen Beschluss fasste die damalige große Koalition deshalb nicht. An dieser Einschätzung hat sich in Brüssel nichts geändert. Eine Anpassung an die Lebenshaltungskosten am Wohnort des Kindes sei wegen des Diskriminierungsverbots nirgendwo im EU-Recht vorgesehen, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission auch jetzt. Stattdessen sollten lieber die Instrumente zum Kampf gegen Missbrauch gestärkt werden.

Hintergrund der Debatte sind neue Zahlen, die zeigen, dass im Juni insgesamt 268.336 Kinder die Leistung bekamen, die nicht hier, sondern in einem anderen EU-Land leben. Das entspricht einem Anstieg von 10,3 Prozent gegenüber Ende 2017. Die AfD hält das für einen „eklatanten Missbrauch des deutschen Sozialsystems zulasten deutscher Steuerzahler“. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Bundestag, Stefan Müller, spricht von „zügellosen Kindergeldtransfers“ ins Ausland. Die Grünen halten eine Anpassung für falsch. Das sei nach deutschem Recht kaum umsetzbar, so Parteichefin Annalena Baerbock. Die Debatte sei zudem „absolut unredlich“ und untergrabe das soziale Europa. Auch der DGB lehnt die Angleichung ab.

Dass mehr Kindergeld an im Ausland lebende Kinder gezahlt wird, hat eine ganze Reihe von Gründen. (Grundsätzlich können deutsche Arbeitnehmer für Kinder bis zum 18. Lebensjahr Kindergeld beziehen. Für das erste und zweite Kind beträgt das Kindergeld derzeit jeweils 194 Euro im Monat, für das dritte Kind gibt es 200 Euro, für jedes weitere 225 Euro. Junge Erwachsene bis zum Alter von 25 Jahren erhalten ebenfalls Kindergeld, wenn sie eine Ausbildung, ein Studium, den Bundesfreiwilligendienst oder ein anderes freiwilliges Dienstjahr absolvieren. Berechtigt sind aber nicht nur deutsche Staatsbürger, sondern auch Bürger aus EU-Mitgliedsländern, des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz, aber auch aus anderen Staaten wie etwa der Türkei, wenn sie hier leben und bestimmte Voraussetzungen erfüllen.)

Kindergeld in Deutschland unabhängig vom Einkommen

Kindergeld ist in Deutschland keine klassische Sozialleistung, sondern eine staatliche Leistung unabhängig vom Einkommen, die von der Familienkasse gezahlt wird. Anspruch auf Kindergeld hat deshalb auch, wer Arbeitslosengeld I bezieht. Hartz-IV-Empfänger bekommen dagegen kein Kindergeld. Die Bundesregierung lässt sich das Kindergeld Milliarden kosten, auf Drängen der CDU soll es in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Insgesamt wurde Ende Juni für 15,2 Millionen Kinder in Deutschland Kindergeld gezahlt. Davon sind rund drei Millionen Ausländer, nur knapp 270.000 von ihnen leben aber nicht in Deutschland. Vor allem Polen, Tschechen und Franzosen, aber auch Rumänen und Bulgaren nehmen die Leistung in Anspruch. Der Hauptgrund dafür ist, dass immer mehr Menschen von der Personenfreizügigkeit Gebrauch machen, gerade aus Osteuropa. So ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus Osteuropa zwischen 2015 und 2017 um 295.000 auf knapp 1,2 Millionen gestiegen.

Vor allem in unbeliebten und schlecht bezahlten Berufen wie in der Pflege arbeiten in Deutschland immer mehr Menschen aus diesen Ländern. Viele bringen ihre Familien mit, weit weniger lassen ihre Kinder zu Hause zurück, wie Zahlen der Bundesagentur für Arbeit belegen – und das gilt auch für Rumänen und Bulgaren. Wer aus Osteuropa, aber auch etwa aus Italien hierherkommt, für den ist das recht hohe Kindergeld in Deutschland tatsächlich eine wichtige finanzielle Hilfe.

Kaum belastbare Zahlen durch Kindergeld-Missbrauch

Unstrittig ist, dass es beim Kindergeld auch Missbrauch gibt, belastbare Zahlen gibt es aber kaum. Vor allem Städte in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Nordbayern schlagen nun erneut Alarm. Sören Link, der SPD-Oberbürgermeister von Duisburg, wo besonders viele Zuwanderer aus Osteuropa leben, warnt vor kriminellen Strukturen. Schlepper würden gezielt Sinti und Roma nach Duisburg bringen, ihnen in abbruchreifen Häusern einen Wohnsitz und eine Scheinbeschäftigung verschaffen, damit sie Kindergeld beziehen können.

Die Familienkassen wollen nun vom nächsten Jahr stärker gegen Missbrauch vorgehen. „Geplant ist, an allen 14 regionalen Standorten der Familienkassen zwei Vollzeitkräfte dafür einzusetzen“, sagte eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit am Freitag. Die Stichproben sollten sich nicht auf eine bestimmte Gruppe beziehen. „Es wird demnach auch keine Vorauswahl nach Nationalität geben“, so die Sprecherin. SPD-Chefin Nahles hat die besonders betroffenen Kommunen für Ende September nach Berlin eingeladen, um über eine bessere Bekämpfung von Missbrauch zu beraten.

