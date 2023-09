Las Vegas -Der deutsche Magier Jan Rouven steht in den USA nach einer Anklage wegen Besitzes von Kinderpornografie vor Gericht. Der Prozess hat am Montag vor dem Bundesbezirksgericht der Casinostadt Las Vegas begonnen, wie eine Gerichtsmitarbeiterin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.



Das Verfahren war zuvor mehrere Male verschoben worden. Im Falle eines Schuldspruchs in allen Anklagepunkten drohen dem Magier mindestens 15 Jahre Haft.



Rouven, der mit seiner Show „The New Illusions“ in Las Vegas erfolgreiche Auftritte feierte, wird vorgeworfen, Kinderpornografie empfangen, besessen, verbreitet und beworben zu haben. Laut Anklage haben Ermittler des FBI auf Laptops, Festplatten und anderen Geräten in Rouvens Villa rund 3500 Videos und Fotos entdeckt, die unter anderem auch Sex mit Kindern zeigen.



Der 39 Jahre alte Illusionist aus Kerpen in Nordrhein-Westfalen war im März festgenommen worden. Bei der Anklageerhebung im April plädierte er auf „nicht schuldig“. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. (dpa)