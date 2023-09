Berlin -Vor der Sophienkirche im Herzen Berlins herrscht Gedränge, obwohl nur ein paar Hundert Meter weiter Barack Obama und Angela Merkel über Demokratie diskutieren. Demonstranten der Initiative „Kein Publikum für die AfD“ rufen dazu auf, die Veranstaltung, die gleich beginnen soll, zu boykottieren, im Netz haben sie dafür seit Tagen Unterschriften gesammelt, gleichzeitig werben AfD-Anhänger für ihre Sache, dazwischen stauen sich Hunderte interessierte Besucher vor den Einlasskontrollen.



Bei weitem nicht alle schaffen es hinein. „Christen in der AfD?“, ist das Thema eines Podiums, zu dem die Evangelische Kirche auch eine AfD-Politikerin geladen hat. Kaum eine Veranstaltung des diesjährigen Kirchentags in Berlin war schon im Vorfeld so umstritten, kaum eine hat so polarisiert. Das große Interesse gibt den Veranstaltern Recht.

Große Fragen

Es diskutieren der Berliner Landesbischof Markus Dröge, die Juristin und Publizistin Liane Bednarz und Anette Schultner, Sprecherin der Bundesvereinigung „Christen in der AfD“, und sie schenken sich nichts, arbeiten sich sehr ernsthaft und sehr kontrovers an großen Fragen ab.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie verträgt sich das Parteiprogamm der AfD mit dem christlichen Menschenbild? Haben Christen die Pflicht, Fremde wie sich selbst zu lieben? Und kann man, darf man als Christ Mitglied der AfD sein?

Die Fronten sind schon nach wenigen Sätzen abgesteckt, im Zentrum steht, wie könnte es anders sein, die Flüchtlingspolitik. Anette Schultner, bis vor einigen Jahren selbst Mitglied der Evangelischen Kirche und der CDU, sieht keinen Widerspruch zwischen dem Programm ihrer Partei und christlichen Werten.



Die 43-Jährige, die zuletzt den Wahlkampf der Partei in Schleswig-Holstein managte, hat die Kirche enttäuscht verlassen, weil sie ihre sehr konservativen Vorstellungen zu Abtreibung, gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften und der Rolle der Familie dort nicht mehr wiederfindet.



Lautstarke Proteste

Ja, man müsse Menschen helfen, die in Not sind, erwidert sie auf die Eingangsfrage der Moderatorin. Das heiße aber nicht, dass es zu Völkerwanderungen kommen dürfe. „Ich denke, es ist gut, den Menschen in ihren natürlichen Lebensräumen zu helfen.“ Im Publikum kommt es nach Sätzen wie diesen zu lautstarken Protesten.



„Auch in der Bibel wäre es undenkbar gewesen, dass ein Fremder in ein anderes Land geht und dort sofort alle Rechte für sich reklamiert“, sagt Schultner noch. Und dass das christliche Gebot der Nächstenliebe nicht besage, dass man jeden Menschen wie sich selbst lieben müsse, sondern den Nächsten.

Markus Dröge, der die AfD schon mehrfach scharf angegriffen hat, fällt es an einigen Stellen sichtlich schwer, ruhig zu antworten. „Es steht kein christliches Menschenbild im Parteiprogramm“ sagt er, und dass er vielen Christen abspreche, die sich in der AfD engagieren, dass sie sich glaubwürdig als Christen engagieren. Vielmehr würden sie als Feigenblatt missbraucht.



Umgang umstritten

„Im christlichen Verständnis der Liebe geht es nicht primär um die Liebe der Familie, Heimat und Tradition, sondern das spezifisch Christliche ist es, das zu lieben, was darüber hinaus geht: den Fremden und auch zu versuchen, den Feind zu lieben.“ Dröge räumt aber selbst ein, welch hoher Anspruch das sei. Am Ende, das ist klar, gibt es keine Annäherung, aber man hat zumindest einander zugehört und miteinander gesprochen, das finden auch die Besucher richtig.

Wie man es mit AfD hält, ist in den beiden großen Kirchen umstritten. Beim Katholikentag im vergangenen Jahr waren bewusst keine AfD-Vertreter geladen, die EKD hat sich trotz der Kritik anders entschieden. Wie mit Atheisten müsse man auch mit der AfD das Gespräch suchen, verteidigt Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der EKD das. Die Rote Linie sei aber überschritten, wenn menschenverachtende und rassistische Positionen geäußert würden.

Großer Andrang beim Kirchentag

Auch die Reformationsbotschafterin Margot Käßmann war zu Gast auf dem Kirchentag in Berlin. In einer Bibelarbeit griff sie die AfD an: Die Forderung der rechtspopulistischen Partei nach einer hoeheren Geburtenrate der einheimischen Bevoelkerung entspreche dem kleinen Arierparagrafen der Nationalsozialisten, sagte sie. imago

Open-Air Fernsehgottesdienst auf dem Breitscheidplatz: Propst Christian Staeblein (r.) begruesst Imam Mohamed Tara Sabri (li.). imago

Kein Durchgang: Die freiwilligen Helfer verraten, wo es lang geht. Markus Wächter

Christen auf Motorrädern: Diese Gläubigen sind mit ihren Zweirädern zum Kirchentag gerollt. Markus Wächter

Mit dabei: Kernige Sprüche auf T-Shirts. Markus Wächter

Tausende hörten dem Gespräch von Obama und Merkel am Brandenburger Tor zu. AFP

Goodbye: Barack Obama verlässt das Podium. imago/Hartenfelser

Unter den Christen auf dem Kirchentag sind auch viele Obama-Fans. PAULUS PONIZAK

Barack Obama und Angela Merkel werden auf der Bühne vom Theologen Heinrich Bedford-Strohm (l.) interviewt. dpa

Wer jetzt noch auf das Festgelände möchte, kann vom Hauptbahnhof kommend den Eingang über die Yitzhak-Rabin-Straße nutzen. Im Vergleich zu den anderen Zugängen rund um das Brandenburger Tor ist hier nicht viel los, nur wenige Besucher warten auf die Taschenkontrollen durch die Ordner. Frauke Hinrichsen

Die Zuschauer lauschen gespannt der Podiumsdiskussion. dpa

Wer weiter weg steht, kann das Geschehen per Leinwand verfolgen. dpa

Kanzlerin Merkel und Ex-US-Präsident Barack Obama am Brandenburger Tor. PAULUS PONIZAK

Michelle for President: Auch politisch geht es auf dem Kirchentag zu. AP

Die Botschaft ist deutlich. AP

Auch der frühere Bundespräsident Christian Wulff und seine Frau Bettina (l) sind unter den Zuschauern. dpa

Am Rand des Kirchentags lässt sich natürlich auch der Kampf der Glaubensgruppen beobachten - vor dem Hauptbahnhof haben Anhänger einer Missionsgesellschaft eine Brücke mit ihren Schildern plakatiert und verteilen Flyer, in denen für "Studien der biblischen Vorhersagen zukünftiger Weltereignisse" geworben wird. Andreas Klug

"Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit - wuff!" Hündin Nala ist mit Frauchen Birgit Casper aus Leverkusen zum Kirchentag gekommen. Die Fellnase hat sogar einen eigenen Schal. "Den bekam sie am Mittwoch beim Eröffnungsgottesdienst am Platz der Republik von einem der ehrenamtlichen Helfer geschenkt", sagt Casper. Die Reise zum Kirchentag ist für die 49-Jährige selbstverständlich. "Seit meiner Kindheit ist Religion für mich sehr wichtig, gibt mir Kraft in schweren Zeiten." Andreas Klug

Andreas Klug

Deutsch-amerikanische Freundschaft: Zwei Frauen warten auf den früheren US-Präsidenten Barack Obama, der um 11 Uhr mit Kanzlerin Angela Merkel am Brandenburger Tor auftritt. AP

Scharfschützen bewachen das Gelände. PAULUS PONIZAK

Schon jetzt ist der Platz vor dem Brandenburger Tor gut gefüllt. 80000 Menschen passen hier laut offiziellen Berechnungen hin. Wer für den Auftritt von US-Präsident Obama und Kanzlerin Angela Merkel einen Sitzplatz ergattern wollte, musste sich im Vorfeld dafür bewerben. Andreas Klug

Goldelses Nachbar: unmittelbar neben der Siegessäule schmückt während des Kirchentages ein großes Kreuz die Straße des 17. Juni. Andreas Klug

Wer schon auf dem Gelände ist, macht es sich während der Wartezeit gemütlich. Getty Images

Polizisten kontrollieren vor dem Brandenburger Tor. AP

"Du siehst mich": So lautet das Motto des Evangelischen Kirchentags. Paulus Ponizak

Musiker spielen für das Publikum. Paulus Ponizak

Eine Nonne auf dem Gelände in der Nähe des Hauptbahnhofs. Paulus Ponizak

Nicht jeder freut sich über den Kirchentag. Diese beiden Straßenkünstler, die sonst als lebende Statuen am Pariser Platz stehen, sitzen heute auf einer Bank Nähe des Einganges zum Festgelände. "Es ist alles abgesperrt, wir kommen heute nicht zu unserem Arbeitsplatz", sagen sie. Andreas Klug

Auch Jonas (15) und Dominik (16) zeigen sich am Morgen des 25.05. vor dem Brandenburger Tor ganz in Orange. Sie gehören zu den vielen freiwilligen Helfern des Kirchentages. Die beiden Pfadfinder aus der Pfalz verteilen gegen eine Mindestspende von vier Euro Kirchentags-Schals. "Wir sind zum ersten Mal beim Kirchentag dabei. Gott spielt für uns keine große Rolle, dafür aber die christlichen Werte. Nächstenliebe und Offenheit gegenüber anderen Menschen sind uns sehr wichtig", sagt Jonas. Andreas Klug

Auch Einhörner gibt es auf dem Kirchentag - Jendrik (14), Lina (17) und Jan (19) haben die Kostüme gewählt, um aus Spaß zu protestieren. "Und zwar dagegen, dass Einhörner als einzige Tiere nicht mit auf die Arche genommen wurden", sagt Jan. Auch beim Kirchentag muss Spaß sein, dafür gibt's von den Einhörnern auch kostenlose Umarmungen. Andreas Klug

Valerie ist extra aus Graz angereist. Die 21-Jährige hat ihren Teddy dabei, den sie vor vier Jahren beim Kirchentag in Hamburg kaufte. "Er reist immer mit, ich teile mir mit fünf Freunden das gemeinsame Sorgerecht", sagt sie und lacht. Christliche Werte wie Sinn für Gemeinschaft und Toleranz sind der jungen Teddy-Mama besonders wichtig. "Deshalb komme ich auch her." Andreas Klug

Die Taschen der Besucher werden durchsucht. AFP

"Wir haben unseren Dienst um 8 Uhr begonnen, da warteten schon Hunderte Besucher am Eingang", sagt einer der Ordner. Etwa 200 Helfer sorgen an den Eingängen und auf dem Gelände für Sicherheit. dpa

Lange Schlangen: Tausende Menschen wollen auf das Festgelände. Andreas Klug

Polizeifahrzeuge, Betonbarrieren und Absperrgitter am Brandenburger Tor. dpa