Dormagen -Unbekannte haben in Dormagen eine Kirmes-Schießbude geklaut. In dem elf Meter langen, in Beige und Rot lackierten Schaustellerwagen befanden sich neben Spielautomaten und Spielzeugen auch etwa 15 Luftgewehre, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ob die Täter es auf den Wagen oder auf die Waffen abgesehen haben, sei noch völlig unklar, sagte eine Sprecherin.

Der Eigentümer der Schießbude hatte den Wagen am Donnerstagmorgen an einem Seitenstreifen gesichert abgestellt. Als er am Abend zurückkam, war der Anhänger weg. Die Polizei schätzt den Wert des Wagens auf mehrere zehntausend Euro.

Am Dienstag hatte die Polizei in Bochum über einen ähnlich ungewöhnlichen Diebstahl berichtet. Einem Schausteller war sein „Entenangeln“-Wagen gestohlen worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der Kirmeswagen gibt, war zunächst unklar. (dpa)