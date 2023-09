Berlin -Vom kommenden Jahr an erhalten die deutschen Parteien 25 Millionen Euro mehr vom Staat – diese Änderung des Parteiengesetzes haben die Abgeordneten von CDU, CSU und SPD im Juni im Bundestag beschlossen. Knapp zwei Wochen dauerte es nur, sie durchzubringen, und die Oppositionsparteien waren empört, wegen der Eile und weil sie in keiner Weise einbezogen worden waren, wie es sonst bei diesem Thema guter Brauch war.

Sie wollen die Erhöhung der staatlichen Finanzierung vor dem Bundesverfassungsgericht kippen, und es kommt dabei zu einer eher ungewöhnlichen Allianz. Zunächst hatten nur die Grünen und die Linkspartei einen solchen Schritt erwogen, nun schließt sich auch die FDP der Normenkontrollklage in Karlsruhe an, und die Parlamentarischen Geschäftsführer begründeten das am Donnerstag auch gemeinsam.

In einem Hauruckverfahren habe die große Koalition das Gesetz durchgepeitscht, das sowohl gegen die politische Hygiene als auch gegen die Verfassung verstoße, sagte Marco Buschmann von der FDP. „Die Öffentlichkeit muss erkennen können, warum keine Selbstbedienung der Parteien vorliegt“, so Buschmann. Gerade eine Anhebung der absoluten Obergrenze für die staatlichen Zuschüsse an die Parteien müsse besonders sorgfältig begründet werden.

Digitalisierung steigert Anforderungen an die Parteien

Die Regierungsfraktionen hatten die Anhebung von derzeit 165 Millionen auf 190 Millionen damit gerechtfertigt, dass durch die Digitalisierung die Anforderungen an die Parteien stark gestiegen seien. Seit der letzten Reform des Parteiengesetzes im Jahr 2013 gilt für staatliche Zuwendungen eine absolute Obergrenze. Sie orientiert sich an der Inflationsrate, die jetzige Erhöhung bedeutet aber einen Anstieg um immerhin 15 Prozent. Im Hintergrund geht es wohl auch darum, dass sich die staatlichen Zuschüsse auch nach den Wahlergebnissen richten, und sowohl die Unionsparteien als auch vor allem die SPD haben in den letzten Jahren stark verloren. Die Parteien finanzieren sich mit Mitgliedsbeiträgen, Spenden, selbst erwirtschafteten Einnahmen und eben diesem Geld vom Staat, das etwa ein Drittel ihrer Einnahmen ausmacht.

Die Begründung von Union und SPD halten die Oppositionsparteien für nicht ausreichend. Britta Haßelmann von den Grünen ist zwar überzeugt, dass die Parteien gut ausgestattet sein müssen, um ihre demokratischen Aufgaben zu erfüllen. Warum es dafür aber gerade 25 Millionen Euro mehr sein müssten, hätten die Koalitionsparteien nicht hinreichend begründet. Jan Korte von den Linken wiederum bezeichnete das Gesetz als „fachlich grottenschlecht“ und kritisierte, dass es die Politikverdrossenheit beschleunige. Alle drei Fraktionen strengen deshalb eine Normenkontrollklage in Karlsruhe an. Sie müssen dafür ein Viertel der 709 Bundestagsabgeordneten hinter sich haben, die der Klage jeweils einzeln beitreten müssen. Linke und Grüne allein würden dieses Quorum nicht erreichen, dafür brauchen sie die FDP.

Die Koalitionswilligkeit geht allerdings nicht so weit, dass auch die AfD einbezogen würde. Auch sie hat die Erhöhung scharf kritisiert, die drei anderen Oppositionsfraktionen wollen mit ihr aber auf keinen Fall gemeinsam vorgehen. Eine inhaltliche Zusammenarbeit mit einer Partei, die jeden Tag die anderen Parteien und das Parlament verächtlich mache, könne es nicht geben, so Haßelmann.

Stephan Brandner: „Die Altparteien klagen, weil wir sie vor uns hertreiben“

Die AfD behauptet nun, als erste die Idee einer Normenkontrollklage gehabt zu haben. „Die Altparteien klagen, weil wir sie vor uns hertreiben“, sagte Stephan Brandner, Vorsitzender des Rechtsausschusses, am Donnerstag. Die Rechtspopulisten wollen jetzt eine Organklage anstrengen, für die sie keine Verbündeten brauchen. „Wohl wissend, dass die Organklage nicht das schärfste Schwert ist, ist es doch das einzige, das wir alleine führen können“, so Brandner.

Die Frage, ob seine Partei durch die Erhöhung ebenfalls mehr Geld erhalten werde, konnte Brandner nicht beantworten. In Medienberichten war von einer Million Euro die Rede. Sollte das zutreffen, werden die AfD diesen Betrag gern annehmen, so Brandner, weil die anderen Parteien die Waffengleichheit zerstört hätten. Mit der gleichen Begründung hatte die AfD am vergangenen Wochenende beschlossen, die Desiderius-Erasmus-Stiftung von Erika Steinbach als parteinahe Stiftung anzuerkennen, obwohl sie diese Stiftungen eigentlich als Instrument des „Parteienkartells“ grundsätzlich ablehnt. Auch dafür wird sie staatliche Gelder erhalten.



