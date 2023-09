Berlin -Im Abgasskandal muss sich der Daimler-Konzern nun auch vor Gericht wegen irreführender Werbung verantworten, da Autos des Konzerns mehr Schadstoffe in die Luft blasen, als offiziell angegeben wird. Die hohen Emissionen setzen auch die Politik zunehmend unter Druck. Umweltschützer fordern deshalb, Dieselstinker aus Innenstädten zu verbannen. Wir erläutern, wie die Luft in den Städten sauberer werden kann.

Die Umweltschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat Klage gegen den Autobauer Daimler eingereicht. Grund seien irreführende Abgas-Angaben gegenüber den Käufern.

In allen deutschen Ballungsgebieten liegen die Stickoxid-Konzentrationen in der Atemluft weit über den von der WHO empfohlenen Grenzwerten.

Warum wird Daimler verklagt?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Deutsche Umwelthilfe hat die Klage eingereicht. Begründung: Verbraucher würden mit Werbung über saubere Dieselmotoren in die Irre geführt. Hintergrund: Daimler hat eingeräumt, dass bei Dieselmotoren für Mercedes-Fahrzeuge die Abgasreinigung bei Temperaturen unter zehn Grad teilweise abgeschaltet wird. Der Konzern hält das für rechtlich zulässig, da die EU-Regelwerke die Abschaltungen zum Schutz des Motors erlauben. Dem widerspricht allerdings ein jetzt bekannt gewordenes Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages: Das Abschalten sei nicht obligatorisch, sondern nur in engen Grenzen erlaubt. Im Klartext: Die Abschaltvorrichtungen sind illegal. Das zuständige Kraftfahrtbundesamt hat sich bislang noch nicht zu dem Thema geäußert.

Ist Daimler ein Einzelfall?

Nein. Auch BMW hat eingeräumt, bei bestimmten Temperaturen die Reinigung der Abgase herunterzufahren. Nachmessungen bei Autos von Opel und Fiat legen nahe, dass beide Konzerne mit ähnlichen Methoden arbeiten. Volkswagen hat überdies eingeräumt, mit Betrugssoftware, die Katalysatoren, die Stickoxid (NOX) unschädlich machen, im Alltagsbetrieb abzuschalten. Hierzulande sind davon allein 2,5 Millionen Fahrzeuge betroffen. Das Ergebnis ist bei allen Autobauern dasselbe: Bei den offiziellen Abgastests auf Prüfständen erfüllen die Fahrzeuge die EU-Normen; auf der Straße werden aber Stickstoffmengen in die Luft geblasen, die um ein Vielfaches über den zulässigen Werten liegen.

Was bedeuten die Schummelei der Autobauer für die Umwelt?

In allen deutschen Ballungsgebieten liegen die Stickoxid-Konzentrationen in der Atemluft weit über den Werten, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für unbedenklich hält.

Was ist an Stickoxid so gefährlich?

Das Gas macht die Menschen krank: Stickoxid führt zu chronischen Atemwegserkrankungen. Laut WHO kann es auch Krebs erregen. Nach Angaben der Europäischen Umweltbehörde gehen allein in Deutschland jährlich 10000 vorzeitige Todesfälle auf die hohe Belastung der Luft mit Stickoxid zurück.

Deutschland kann selbst laxe Vorgaben nicht einhalten

Umweltschützer haben Klage gegen Daimler eingereicht. dpa

Die EU-Kommission hat schon vor Jahren Grenzwerte festgelegt, die noch deutlich laxer als die Empfehlungen der WHO sind. Gleichwohl können selbst diese Vorgaben in Deutschlands Ballungsgebieten nicht eingehalten werden. Die EU-Kommission hat deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eröffnet. Es drohen Strafen in Höhe von zweistelligen Millionen-Euro-Beträgen und zwar für jede einzelne Kommune.

Was tun?

Die Umweltminister der Länder wollen darüber am Donnerstag auf einer Sonderkonferenz mit dem Titel „Automobile Abgasemission minimieren, Luftreinhaltepolitik konsequent weiterentwickeln, Verantwortung für den Gesundheitsschutz ernst nehmen“ diskutieren. Das Ergebnis ist offen.

Besteht überhaupt eine Chance die Stickoxid-Konzentrationen in den Städten kurzfristig zu reduzieren?

Das ist extrem schwierig. Millionen von Dieselautos fahren täglich in die Städte. Sie alle umzurüsten, ist illusorisch. Deshalb haben die drei Umweltverbände DUH, BUND und Nabu sowie der alternative Verkehrsclub VCD am Mittwoch die Weiterentwicklung der Umweltzonen-Regelung gefordert: Neben den roten, gelben und grünen Plaketten soll es eine blaue Plakette geben. Diese soll nur an Autos vergeben werden, die die NOX-Grenzwerte nach der aktuellen Euro-6-Abgasnorm im Realbetrieb erfüllen. Zugleich sollen hochbelastete Zonen in den Kommunen ausgewiesen werden, die nur von Autos mit dem blauen Aufkleber befahren werden dürfen.

Ist diese Forderung realistisch?

Es ist eine Maximalforderung. Sie umzusetzen, würde bedeuten, dass Zonen geschaffen werden, die de facto nicht von Dieselautos befahren werden dürfen, denn gegenwärtig erfüllt nur eine verschwindend geringe Zahl von Fahrzeugen mit Selbstzündermotor die strenge Norm im Realbetrieb. Solch eine Forderung soll natürlich auch Druck auf die Autobauer ausüben, endlich saubere Diesel auf die Straße zu bringen.

Gibt es Alternativen?

Von Wissenschaftlern wird immer wieder eine „weichere“ Variante gefordert: Die Einführung einer sogenannten City-Maut. Wer mit einem Dieselstinker unterwegs ist, muss eine Straßenbenutzungsgebühr zahlen, die je nach der Höhe des tatsächlichen NOX- Ausstoßes und der Feinstaubemission gestaffelt sein kann. Das könnte Belastungen vermindern, ohne mit harten Verboten zu arbeiten.

Sind City-Maut oder Fahrverbote überhaupt durchsetzbar?

Die Restriktion sind nur durchsetzbar, wenn die Bürger über die Gefahren durch NOX aufgeklärt werden und wenn ihnen gleichzeitig attraktive Angebote für eine alternative Mobilität gemacht werden. Dazu können mehr Radwege zählen. Aus den Einnahmen der Citymaut kann auch der öffentliche Nahverkehr mit Bussen und Bahnen ausgebaut werden. Zudem ist denkbar, mehr Carsharing zu offerieren. Derzeit können Autofahrer sich schon in vielen Städten Autos für kurze Strecken mieten. Die wichtigsten Anbieter sind DriveNow und Car2Go, dahinter stecken BMW und Daimler. Möglich wäre, diese Angebote mit umweltfreundlichen Elektroautos auszubauen. Das würde zugleich Elektromobilität fördern.

Das könnte Sie auch interessieren: