Klagenfurt -Etwa 40 Fluggäste aus Österreich haben auf ihrem Rückflug aus der Ukraine so schwer an Übelkeit gelitten, dass sie ein Ärzteteam bereits am Flughafen in Klagenfurt in Empfang genommen hat. Die Polizei bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte. „Bereits vor dem Abflug in Lemberg hat etwa die Hälfte der Teilnehmer über Symptome geklagt, die einer Vergiftung ähneln“, sagte ein Polizeisprecher.

Laut Medienberichten litten die Mitglieder einer mehr als 80-köpfigen Reisegruppe an Fieber und Erbrechen. Die Passagiere mussten am Mittwochabend zunächst in der Maschine bleiben, bis sie ein Arzt untersucht hatte. Anfangs sei unklar gewesen, ob es sich um eine ansteckende Krankheit handle. 18 Passagiere mit schwereren Symptomen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Sie konnten die Klinik aber wenige Stunden später wieder verlassen. (dpa)