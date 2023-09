Donaustauf -Der ehemalige Bundesliga-Trainer Klaus Augenthaler steht offenbar unmittelbar vor einem Engagement in der Bezirksliga. Die Mittelbayerische Zeitung berichtete am Montag, dass der 58-Jährige das Traineramt beim unterklassigen SV Donaustauf in der Bezirksliga Oberpfalz Süd übernehmen wird. Der Klub bestätigte die Personalie noch nicht, beraumte aber für Donnerstag eine Pressekonferenz im nahe gelegenen Regensburg an.

Augenthaler, Weltmeister von 1990, hat in der Bundesliga den 1. FC Nürnberg, Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg betreut. Zuletzt war er von 2010 bis 2011 für den Drittligisten SpVgg Unterhaching verantwortlich. (sid)