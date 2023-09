Das katholische Irland macht sich locker. Seit 1854 war es per Gesetz verboten, sich in der Öffentlichkeit zu entblößen. Die Rechtsnorm wurde nun geändert: In der Nähe der irischen Hauptstadt Dublin ist Nacktbaden nun erstmals an ausgewiesener Stelle erlaubt. Doch der Strand von Hawk Cliff wird nicht zum reinen FKK-Areal, aber zumindest zum ersten Strand in Irland, an dem offiziell Schwimmen und Sonnen ohne Badekleidung erlaubt sind.

Inoffizielle FKK-Strände gibt es in Irland allerdings schon. Die Irish Naturist Association veröffentlichte auf ihrer Website alle 23 inoffiziellen Nudisten-Strände des Landes und forderte eine Änderung des Gesetzes seit längerer Zeit. Deren Präsident Pat Gallagher sagte der Zeitung Independent, dies sei ein „Meilenstein für Irland“.

Doch nicht jeder ist glücklich mit dem neuen Gesetz. Anwohner des nächstgelegenen Promi-Örtchens Dalkey reichten bereits Beschwerde ein. Dort residieren Berühmtheiten wie Bono, Enya oder Van Morrison.

„Naturismus“ offiziell erlaubt

„Wir wollen keinen beleidigen. Wir wollen nur hingehen, in der Sonne liegen, ins Wasser gehen und schwimmen, aber dabei eben keine Kleidung tragen“, so Gallagher, der stark mit einem Tourismus-Boom am FKK-Strand rechnet.

Mit dieser Änderung im Gesetzbuch gehört Irland zu den letzten europäischen Ländern, die den sogenannten „Naturismus“ offiziell erlauben. Auf Malta müssen Strandfans etwa noch mit hohen Geldstrafen rechnen, wenn sie sich am Strand „oben ohne“ zeigen. (mpl)

