Berlin -Ein Plattenbaugebiet tief im Osten von Berlin: Auf einem Grundstück gegenüber von Supermarkt und Dönerbude ist in den vergangenen Monaten ein fünfgeschossiges Wohngebäude in die Höhe gewachsen. Jetzt machen sich Arbeiter an die Gestaltung der Fassaden und Innenräume. Die Architektur ist luftig-modern und sticht deutlich hervor aus den monotonen Blöcken, die die DDR in dieser Gegend einst errichten ließ.