Ja, gut, eigentlich wissen wir es doch: der ausgedehnte Besuch im Biergarten, der große Eisbecher mit Schokoladensoße und Extra-Sahne wie auch die fettige Grillwurst mit einer großen Portion Kartoffelsalat sind der Sommer-Diät und dem Beach-Body nicht gerade zuträglich. Bei diesen Sommersünden wissen wir aber, worauf wir uns einlassen. US-Forscher wollen aber einen weiteren Faktor gefunden haben, der sich negativ auf unser Sommer-Gewicht auswirkt: die Klimaanlage!

Im Sommer haben wir eigentlich weniger Appetit

Auch ohne wissenschaftliche Erklärung leuchtet ein: Wer den ganzen Tag in der Sonne verbringt, hat weniger Appetit. Mit ein wenig Obst wie etwa ein paar Stück einer kühlen Melone ist der kleine Hunger schnell gestillt. Ganz anders aber in Räumen, die mit Klimaanlagen heruntergekühlt werden: Das Hungergefühl bleibt – ungeachtet der Jahreszeit – gleich hoch. Wer also in Räumen mit Klimaanlage arbeitet, sollte zumindest versuchen, sich gesund zu ernähren.

Einen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass Klimaanlagen dick machen, haben US-Forscher im „International Journal of Obesity“ veröffentlicht. Das Team um den US-Forscher David Allison, der die Studie als Direktor des „Clinical Research Center“ an der Universität von Alabama in Birmingham durchführte, fand heraus: Gewichtszunahme und Klimaanlage stehen in direkten Zusammenhang miteinander.

Energieaufwand ist in klimatisierten Räumen geringer

Allison meint, wenn wir über Gewichtszunahme reden, achten wir meist nur nur auf die offensichtlichen Faktoren wie Bewegung und ungesunde Ernährung. Andere, genauso entscheidende Faktoren würden dabei nicht betrachtet.

Dazu gehören laut Forscher auch die Klimaanlage im Sommer oder die Heizung im Winter. Die Erklärung der Wissenschaftler: In wohl temperierten Räumen müssen wir wenig bis gar keine Energie mehr aufwenden, um unsere Körpertemperatur konstant zu halten. Und diese Energie, die nicht verbraucht wird – bei gleichbleibender Nahrungszufuhr – sorgt dafür, dass man zunimmt.

Auch Schlafmangel und Umweltverschmutzung machen dick

Doch Klimaanlagen und Heizungen sind nicht die einzigen Dickmacher im Alltag. So berichten die Forscher, dass auch Schlafmangel und Umweltverschmutzung, die unseren Hormonhaushalt durcheinanderbringt, dazu führen, dass wir an Gewicht zulegen. (dmn)

