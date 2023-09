Kigali -Die Staatengemeinschaft hat in Ruandas Hauptstadt Kigali einen Durchbruch beim Thema Treibhausgase erzielt. Der Ausstoß von wasserstoffhaltigen Fluorkohlenwasserstoffen (HFKW) soll weltweit stark verringert werden.

Durch eine rasche Senkung des Verbrauchs könnte nach Ansicht von Wissenschaftlern die Erderwärmung um ein halbes Grad Celsius gebremst werden. Umweltministerin Barbara Hendricks würdigte die rechtlich bindende Vereinbarung als „Meilenstein für den weltweiten Klimaschutz“. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Was macht HFKW so gefährlich?

Wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW) gehören zu den Treibhausgasen und gelten als eine Hauptursache für die Erderwärmung. So trägt das in Deutschland meistverwendete Kältemittel R134a in einem Zeitraum von 100 Jahren 1430 Mal stärker zum Treibhauseffekt bei als Kohlendioxid. Gelangen die Gase in die Atmosphäre, etwa durch defekte Klimaanlagen oder Kühlschränke, bleiben sie dort für Jahrhunderte.

Wo werden die Gase eingesetzt?

Ungefähr drei Viertel der in Deutschland verarbeiteten Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), zu denen die HFKW gehören, wurden 2014 als Kältemittel benutzt, etwa in Klimaanlagen oder Kühlschränken. Der Rest wird vor allem bei der Herstellung von Kunst- und Schaumstoffen – etwa für Platten zur Wärmedämmung – eingesetzt, aber auch in der Spray-Produktion.

Wie ist die Situation in Deutschland?

Es gab Ankündigungen der Industrie, den Einsatz zu verringern. Zudem hat die EU den Einsatz mancher Kältemittel in Neuwagen verboten. Allerdings ist die Verarbeitung von FKW und HFKW in Deutschland 2014 nach zwei Jahren Rückgang wieder angestiegen.

Kommt der Ausstieg für die Industrie überraschend?

Nein. Der Getränkehersteller Coca-Cola oder der Chemieriese Dupont haben sich schon vor Jahren verpflichtet, den Einsatz der Stoffe freiwillig zu verringern.

Wie sieht der Fahrplan aus?

Industrieländer sollen den FKW-Einsatz von 2019 bis 2036 um 85 Prozent verringern, Entwicklungsländer um 80 respektive 85 Prozent zwischen 2024 und 2047.

Werden die Beschlüsse von Kigali Wirkung erzielen?

Das wird erwartet. Die Umweltorganisation German Watch zitiert Prognosen, wonach durch den weitgehenden Ausstieg die Erwärmung bis zum Jahr 2100 um bis zu 0,5 Grad geringer ausfällt. Das Bundesumweltministerium erwartet, dass weltweit Treibhausgase entfallen, die 65 Milliarden Tonnen CO2 entsprechen. (dpa)