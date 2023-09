Berlin -Am Ende der Berechnungen steht eine knackige Zahl: Zehn Prozent der Arbeitsplätze in der deutschen Industrie wären „betroffen“ - wenn tatsächlich die Zulassung von Pkw mit Dieselaggregaten- und Benzin-Motoren von 2030 an verboten würde. Berechnet haben das Experten des Münchner Ifo-Instituts im Auftrag der Autolobby VDA.

Das entspricht 620000 Arbeitsplätzen – eine Horrorzahl. Ein Verbot wäre der falsche Weg, um die Klimaschutzziele möglichst günstig zu erreichen, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Und er schiebt noch eine Horrorzahl hinterher. 13 Prozent der industriellen Wertschöpfung hierzulande stünden auf dem Spiel, das macht rund 48 Milliarden Euro pro Jahr aus.

Zustimmungsraten sind hoch

Das Interessanteste an der am Dienstag vorgestellten Studie ist, dass sie überhaupt angefertigt wurde. Zwar haben die Grünen die Forderung nach dem Zulassungsverbot in ihr Programm für die Bundestagswahl geschrieben – damit soll vor allem der Klimaschutz forciert werden. Doch selbst der fundmentalste Fundi der Ökopartei weiß sehr genau, dass sie nicht durchsetzbar wäre, selbst wenn es zu einer Rot-Rot-Grünen-Koalition im Bund kommen würde.

Doch es sind eben nicht nur die Grünen. Bei Umfragen haben Zulassungsverbote für Verbrenner unerwartet hohe Zustimmungsraten erhalten. Und in mehreren europäischen Staaten wird der Ausstieg ebenfalls mit variierenden Terminen heftig diskutiert. In Frankreich ist das Jahr 2040 en vogue. In Norwegen ist immer wieder von 2025 sogar die Rede.

Der VDA sieht hier offenbar eine ernsthafte Bedrohung. Der Präsident des Autoverbandes, Matthias Wissmann, hält von all dem denn auch naturgemäß herzlich wenig: „Solche Termine zu nennen, ist weder ökonomisch sinnvoll noch strategisch klug.“

Firmen für Batteriezellen werden mehr

Cem Özdemir, Vorsitzender der Grünen, versucht derweil die Argumentation der Branchenvertreter umzumünzen: „Gerade weil so viele Arbeitsplätze am fossilen Verbrennungsmotor hängen, brauchen wir einen Weckruf.“ Dahinter steckt eine Auffassung, die von keinem ernstzunehmenden Experten mehr bestritten wird. Die Elektromobilität wird kommen. Die Frage ist nur: Wann setzen sich die Stromer durch und mit welcher Wucht. Zuletzt wurden in mehreren Studien die Termine nach vorne gezogen.

Auf die Zeit um die Jahrzehntwende. Und zwar nicht von Öko-Freunden, sondern von Volkswirten von Mineralölkonzernen wie Total und von Analysten des Finanzdienstleisters Bloomberg. Ein Hauptargument: Bis 2020 wird sich die Zahl der Fabriken, die Batteriezellen für Elektroautos bauen, um den Faktor vier bis fünf erhöhen.

Das wird nach Bloomberg-Hochrechnungen die Preise für die Akkus, die mit weitem Abstand wichtigste Komponente der E-Autos, halbieren. Stromer können womöglich schon in fünf Jahren genau so viel wie vergleichbare Verbrenner kosten, bei Reichweite um die 400 bis 500 Kilometer. In den Folgejahren würden die E-Fahrzeuge Schritt für Schritt billiger. Die Nachfrage nach Verbrennern könnte einbrechen. In einer Branche, die dann immer noch auf Diesel- und Ottomotoren setzt, wären dann tatsächlich Arbeitsplätze in großem Stil gefährdet.

Branche vor einem gigantischen Umbauprozess

Fuest räumt denn auch ein: 620.000 betroffene Arbeitsplätze heiße nicht, „dass diese Arbeitsplätze wegfallen.“ Und er fügt hinzu: „Sie sind auch nicht gesichert, wenn alles so bliebe, wie es ist.“

Die Branche steht in den nächsten Jahren vor einem gigantischen Umbauprozess. Autobauern ist an einem möglichst langsamen Übergang gelegen. Das sichert einerseits die hohen Renditen, die mit den Verbrennern verknüpft sind. Andererseits können die Investitionen in die Elektromobilität über viele Jahre gestreckt werden. Politische Vorgaben wie ein Zulassungsverbot, die den Prozess beschleunigen, gefallen der Branche deshalb überhaupt nicht.

In der Studie werden 132 000 Stellen als „in besonderem Maße gefährdet“ bezeichnet – die Jobs sind meistens unmittelbar mit der Verbrennungstechnik verknüpft und bei kleinen und mittelgroßen Zulieferern angesiedelt. Diesen Unternehmen werde es nicht so einfach fallen, auf Geschäftsfelder für Elektrofahrzeuge umzustellen, heißt es in der Untersuchung. Das ist eine der bitteren Wahrheiten, die mit dem Wandel in der Autobranche einhergehen. Zu erfreulichen Aspekten zählt aber, dass mit der Elektromobilität Tausende neuer Arbeitsplätze entstehen können, wenn die Autobauer und Politik den Umbau klug organisieren.

Fuest hält Vorgaben für den CO2-Ausstoß für den besten Weg, um die Klimaschutzziele zu erreichen. „Wir müssen Klimaziele vorgeben, aber nicht die Technologie“, sagte er. Der EU-weite Handel mit Emissionszertifikaten - sie bestimmen etwa in der Industrie und der Energiebranche Preise für den Ausstoß schädlicher Gase - könne auch für den Autoverkehr eine Lösung sein. Wobei der Handel mit den Verschmutzungspapieren seit Jahren ins Leere läuft. Denn die EU hat zu viele Zertifikate ausgegeben, deshalb sind die Preise so niedrig, dass sie keiner Firma weh tun. Wissmann betonte indes, er sei „für Preissignale offen“. (mit dpa)