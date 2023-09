New York -Der künftige US-Präsident Donald Trump hat eingeräumt, dass die Menschheit möglicherweise eine Mitverantwortung für die Erderwärmung trägt. Trump, der den Klimawandel in früheren Äußerungen als „Scherz“ abgetan hatte, sagte am Dienstag in einem Interview mit der „New York Times“ auf die Frage, ob menschliches Handeln mit dem Klimawandel zu tun habe: „Ich denke, es gibt eine gewisse Verbindung. Ein wenig, etwas. Es hängt davon ab, wie viel.“



Auf die Frage, ob er seine Drohung mit einem Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen von Paris wahr machen wolle, sagte er: „Ich schaue es mir sehr genau an. Ich gehe da offen heran.“ Zunächst wolle er sehen, wie viele Kosten durch die Vereinbarungen auf die US-Unternehmen zukämen und wie die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der USA seien.



Klimawandel Erfindung der Chinesen

Trump hatte im Wahlkampf gesagt, er werde als US-Präsident das Pariser Klimaschutzabkommen aufkündigen. Die Klimaerwärmung nannte er in einer Twitter-Mitteilung einen „Scherz“, bei anderer Gelegenheit bezeichnete er sie als Erfindung der Chinesen. Das im Dezember 2015 in Paris unterzeichnete UN-Klimaabkommen war am 4. November in Kraft getreten und wurde inzwischen von 110 Staaten ratifiziert, darunter die größten Treibhausgas-Verursacher USA und China.



Da das Abkommen inzwischen in Kraft ist, wäre eine nachträgliche Annullierung des US-Beitritts ein kompliziertes und langwieriges Manöver. 195 Staaten hatten sich in Paris darauf verständigt, die Erderwärmung auf ein beherrschbares Maß von deutlich unter zwei Grad und möglichst unter 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. (afp)

