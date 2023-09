Übung macht den Meister. Und wer sein Leben ändern will, der sollte vor allem eines tun: üben, üben, üben. Denn das Neue will gelernt sein. Warum es überhaupt zum Bruch mit dem Altbewährten kommen muss, ist eine begründete Frage. Die Antwort darauf verweist gleich auf mehreres. Es ist keine besondere Kunst zu erkennen, dass wir uns in einer Zeit des Umbruchs befinden. Ein Blick auf die Entwicklung in Biotechnologie und Künstlicher Intelligenz verrät sogleich, dass hier Mächte am Werk sind, die wir nicht mehr aufhalten können. Steuern können wir sie indes schon, dass sie im Dienste des Menschen zu stehen haben und ihre Früchte allen dienen sollen, folglich nicht allein den allzu Reichen. Das Leben ändern müssen wir aber vor allem aus einem anderen Grund.



Anders als alle Herausforderungen, die auf uns zukommen und ihre Anwartschaft schon heute anmelden, wartet mit dem Klimawandel die moderne Gretchenfrage auf uns: Wie hältst du es mit dem Überleben?



Ein Wunder wird uns nicht retten

Es bleibt keine Zeit mehr, auf ein Wunder zu warten. Der Mensch der Gegenwart kann den Beweis antreten, dass er den Ansprüchen der Aufklärungsepoche genügen kann. Und das bedeutet, aus Vernunftgründen zu handeln. Gewiss, Barack Obama erzählte in Köln, wie es ist, ein US-Präsident zu sein. Es ist, als würde man ein Kreuzfahrtschiff steuern, man könne das Ruder nicht mit einem Male rumreißen, sagte Obama, es seien eben viele Menschen an Bord. Aber den Kurs könne man doch nach und nach verändern. Was wir aber erleben, auch in Deutschland unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, ist: der Kurs wurde geändert und dann wieder zurückgeschwenkt. Kein Fortschritt in Sicht.



Die Erwachsenen hierzulande und auch in anderen Ländern des Westens können, ja sollten daher eine einmalige Chance nutzen: Geht mit den Kindern bei den „Fridays-for-Future“-Demonstrationen auf die Straße und macht Druck. Ändert den privaten Konsum, ändert das Leben. Üben, üben, üben. Die politischen und wirtschaftlichen Eliten können das große Schiff natürlich erst auf Kurs bringen. Sie haben viel mehr Möglichkeiten als der Einzelne. Dennoch: Was hat der Druck von der Straße nicht schon alles verändert? Und wenn sich der Planet um durchschnittliche fünf Grad erwärmt, ist es vorbei mit der Menschheit – und vielen anderen Lebensformen.



Wie tragisch, dass gerade Europa die Augen davor verschließt, was dieser Klimawandel für Veränderungen bringen wird. Die vielen Flüchtlinge, die über das Mittelmeer den Weg nach Europa suchen, sind dann letztlich nur eine erste Welle von Neuankömmlingen. Verantwortliche Politik ist immer auch eine solche, die auf die Umwelt Rücksicht nimmt.



Europa zieht die Mauern hoch und höher und bemerkt dabei nicht, wie sehr es sich dabei selbst verändert, wenn es andere Menschen aussperrt. Jean Asselborn, der luxemburgische Außenminister, sagte auf der Verleihung des Lew-Kopelew-Preises in Köln an den Kapitän des Seenotrettungsschiffs „Lifeline“ gerichtet, dass Europa merkwürdigerweise immer dann zusammenstehe, wenn es um Finanzfragen gehe. Aber wenn es um Menschenwürde und Menschenleben, schlicht Menschlichkeit gehe, herrsche völlige Uneinigkeit, wie die Flüchtlingsfrage zeige.



Mauern aber werden uns vor den Folgen des Klimawandels nicht schützen. Der britische Schriftsteller und Intellektuelle John Lanchester hat in seinem Roman zum Thema, Titel: „Die Mauer“ drastisch gezeigt, wie sich eine Gesellschaft immer mehr entmenschlicht, die unter den Folgen des Klimawandels leidet und sich gegen andere abschottet, die bei ihr Zuflucht suchen. Noch ist Zeit zum Handeln.