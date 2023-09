Liverpool -Jürgen Klopp hat eine Kehrtwende vollzogen und Fans des FC Liverpool ohne Ticket nun doch von einer Reise zum Europa-League-Finale nach Basel abgeraten. „Das letzte Mal, als ich über Basel sprach, tat ich das wie ein Fan und habe alle Liverpool-Fans nach Basel eingeladen. Das war nicht sehr schlau“, sagte der Trainer des englischen Erstligisten mit Blick auf das Europapokal-Endspiel am 18. Mai im St. Jakob-Park.

Für die Partie gegen Titelverteidiger FC Sevilla hat Liverpool lediglich 10 236 Eintrittskarten für seine Fans erhalten. Klopp hatte in der Freude über den Halbfinal-Erfolg gegen Villarreal dennoch alle Anhänger der „Reds“ gebeten, sein Team in Basel zu unterstützen. „Basel ist eine schöne Stadt, aber nicht bereit für uns. Das war ein Fehler“, räumte der Coach nun ein. Er fürchte sonst ein Chaos, „und das wollen wir nicht“, fügte Klopp hinzu.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) war zuvor in die Kritik geraten, weil sie das Endspiel in das nur 35 000 Zuschauer fassende Stadion vergeben hatte. Klopp riet den Liverpool-Fans ohne Ticket nun, das Spiel daheim oder zusammen mit Freunden anzusehen und danach eine gemeinsame Party zu feiern. „Die meiste Zeit könnt Ihr ignorieren, was ich sage, aber diesmal ist es wichtig“, sagte Klopp. (dpa)