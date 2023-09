Berlin/Potsdam -Gerade erst zwang GEZ-Rebellin Kathrin W. (43) den RBB in die Knie. Aber noch so eine Schlappe wollen die Gebühren-Jäger offenbar nicht erleben: Jetzt sollen Inkasso-Firmen die Rundfunk-Gelder eintreiben!



Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ärgern sich sehr über hartnäckige Verweigerer wie Kathrin W. aus Brandenburg. Sie wollte lieber in den Knast gehen, als 309,26 Euro an den RBB zu bezahlen. Sie gucke und höre die Öffi-Sender nicht. Der RBB blieb erst hart – und ersparte ihr die Haft dann doch.



Die Gefahr, damit Nachahmer zu provozieren, will man aber offenbar nicht eingehen: Laut „Spiegel Online“ sollen künftig Inkasso-Firmen bei säumigen Zahlern abkassieren. Unweigerlich denkt man da an russische Knochenbrecher, die einen zur „Spazierfahrt“ im Kofferraum abholen. Was soll das?



Offenbar verspricht man sich von Mahnungs-Absendern mit einschlägigen Firmen-Namen mehr Wirkung auf zahlfaule Zuschauer. Laut „Spiegel Online“ sehen ARD und ZDF aber auch den Vorteil, dass die Behörden entlastet werden.



Hintergrund: Allein 2015 gab es 1,4 Mio. säumige Zahler, für die eine Zwangsvollstreckung beantragt wurde. 2014 waren es erst knapp 701 000. Um Inkassobüros einsetzen zu dürfen, müssen die Beitragssatzungen der Anstalten geändert werden.

