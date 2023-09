Belgien -Sie kommt nicht. Sie kommt. Sie kommt nicht. So war das in Belgien im Vorfeld des Nationalfeiertags. Seit Tagen zimmerten Handwerker vor dem Stadtschloss im Herzen Brüssels an einer Ehrentribüne. Belgisch stilecht mit rotem Teppich. Belgisch stilecht mit Plastikstühlen. König Philippe nahm die Parade doch recht einsam ab. Im Königshaus knirscht’s.

Alt-König Albert schmollt seit seinem Rückzug vom Thron vor drei Jahren. Ein bisschen mit dem Sohn, mehr aber noch mit der belgischen Regierung des damaligen Premiers Elio Di Rupo. Die Altersapanage sei mit jährlich 900.000 Euro zu knapp bemessen, findet der Monarch im Ruhestand. Da auch Philippe sich nicht für den Vater einsetzte, blieb der beleidigte Alte der Parade auf dem Königsplatz fern.

Nicht alle Familienmitglieder sind dabei

Am 21. Juli 1831 hatte dort Leopold I. den Eid auf die belgische Verfassung abgelegt und war zum König des neuen Staats aufgestiegen. Seither feiert Belgien im Juli in den Nationalfarben Rot-Gold-Schwarz und reichlich Militär. Dieses Jahr aber war manches anders. Nicht nur wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Auch, weil sich die Reihen der Königsfamilie lichteten. Auch Philippes Schwester blieb demonstrativ zu Hause. Prinzessin Astrid fühle sich zu wenig anerkannt, heißt es. Macht macht einsam – das gilt auch für Monarchen.

Prinz Laurent, der Bruder des Königs, fällt immer mal wieder durch eigene Businessreisen auf. Nicht zum Wohlgefallen der Familie. Immerhin er erschien auf der Ehrentribüne, allerdings ohne seine Frau.

Das Königshaus als letzte Klammer des Landes zerfasert. Der Brite Walter Bagehot schrieb im 19. Jahrhundert über die Vorzüge der Monarchie: Die königliche Familie breche den Stolz der Souveränität herunter auf die Ebene des alltäglichen Lebens. Das schaffen sie ganz gut in Belgien. Und das tröstet die Untertanen: Am Hof geht’s nicht besser zu als in jeder anderen Familie.