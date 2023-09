Berlin -Der Rückkampf zwischen dem entthronten Boxweltmeister Wladimir Klitschko und Titelträger Tyson Fury am 9. Juli fällt aus. Der britische WBO-Weltmeister und WBA-Superchampion zog sich im Training eine Knöchelverletzung zu, wie am Freitag bekannt wurde. Damit muss der Kampf in Manchester verschoben werden.



„Ich bin besessen von meinem Ziel, Fury zu bezwingen“, hatte Klitschko, der sich im Trainingscamp in der Nobelherberge Stanglwirt im österreichischen Going auf das Re-Match vorbereitete, am Mittwoch noch gesagt. Wann das Duell nun steigt, steht noch nicht fest. Den ersten Kampf vor sieben Monate hatte Klitschko überraschend nach Punkten verloren. Es war die erste Niederlage des Ukrainers nach elf Jahren. (sid)