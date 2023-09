Potsdam -Auf dem Grab vom Alten Fritz (1712–1786) in Sanssouci liegen immer ein paar Kartoffeln. Seine Untertanen sollten nicht hungrig ins Bett gehen, deshalb liebte der Preußenkönig die Knollen. Doch die machen sich in Brandenburg langsam vom Acker.

Im ehemaligen DDR-Bezirk Potsdam wurden bis zur Wende auf bis zu 60000 Hektar Kartoffeln gepflanzt. Heute gibt es im Land nur noch vier große und etwa 30 kleinere Agrarbetriebe, die in die Kartoffeln gehen. Die Anbaufläche in Brandenburg ging kontinuierlich zurück. Inzwischen sind es nur noch 9200 Hektar. Karsten Lorenz vom Landesbauernverband: „Der Kartoffelanbau ist kostenintensiv und pflegeaufwendig. Landwirte benötigen viele spezielle und damit auch teure Maschinen, die meist nur für Kartoffeln genutzt werden können.“ Zudem geht bundesweit der Pro-Kopf-Verbrauch zurück. Im Jahr 2011 wurden noch etwa 64,5 Kilo verzehrt, im Jahr 2014 waren es nur noch etwa 58 Kilo.



Dem Alten Fritz wird nachgesagt, die ursprünglich aus Südamerika stammenden Gewächse in Preußen eingeführt zu haben. Im Jahr 1748 befahl er allen preußischen Ämtern, Kartoffeln in die Erde zu bringen. Heute ist das Geschäft mühsam. Laut Bauernverband fließen von jedem Euro, den der Verbraucher für ein Kilo Kartoffeln ausgibt, nur 29 Cent in die Tasche der Landwirte.