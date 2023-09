Berlin -Drei Jahre sind seit Beginn des Abgas-Skandals bei Volkswagen vergangen, inzwischen stehen auch die anderen Autohersteller wegen zu hoher Stickoxid-Emissionen unter Druck.



In Kürze sollen endlich auch die betroffenen Besitzer von Dieselfahrzeugen erfahren, wie es mit ihren Autos angesichts drohender Fahrverbote weitergeht.

Merkel kündigt Entscheidung an

Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag ankündigte, soll bei einem erneuten Koalitionsausschuss von Union und SPD am kommenden Montag (1. Oktober) eine Entscheidung dazu herbeigeführt werden. Merkel selbst hatte sich am Sonntagabend mit den Chefs der drei deutschen Autokonzerne VW, Daimler und BMW getroffen.



Allerdings gab es dabei zunächst kein greifbares Ergebnis. „Wir haben über das Thema der Nachrüstungen gesprochen, und wir werden am nächsten Montag die Entscheidung finalisieren“, sagte Merkel in Berlin.

Hersteller, Parteien und Ministerien diskutieren

Wie es in dieser Sache weitergeht, wird in den kommenden Tagen noch Gegenstand heftiger Diskussionen zwischen den Koalitionsparteien, den beteiligten Ministerien und den Autoherstellern sein.



Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte nach dem Treffen mit der Branche am Sonntag gesagt, dass die Erneuerung der Autoflotten oberste Priorität habe. Scheuer will ein Förderprogramm auflegen, damit Handwerker und Lieferdienste ihre Fahrzeuge nachrüsten können und so auch bei Fahrverboten künftig auf jeden Fall in die Innenstädte fahren können.



Die SPD pocht darauf, dass die Hersteller die Autos ihrer geprellten Diesel-Kunden auf eigene Kosten technisch nachrüsten. Die Branche sträubt sich gegen Umbauten an Motor und Abgas-Systemen.



Grüne enttäuscht

Die Grünen gingen am Montag heftig mit der Bundesregierung und den Autoherstellern ins Gericht. Fraktionschef Anton Hofreiter sagte mit Blick auf das Treffen im Kanzleramt, seit Beginn des Abgasskandals seien drei Jahre vergangen – „und jetzt kommt wieder nichts raus“. Scheuer forderte die Regierung auf, die Konzerne zu Hardware-Nachrüstungen zu zwingen.



Die Hersteller müssten auch die Zeche zahlen, denn schließlich seien sie für den Abgas-Betrug verantwortlich. Auch ausländische Autokonzerne müssten zum Umbau der Fahrzeuge gezwungen werden. Eine konsequente Nachrüstung werde auch die Luftqualität in den Städten verbessern.