Berlin -Wenn es nach Peter Gauweiler ginge, dann könnte Horst Seehofer am Sonntag wohl zu Hause bleiben. Kaffeetrinken mit der Familie in Ingolstadt also statt mit Angela Merkel im Kanzleramt. Dabei wollen die CDU-Chefin und der CSU-Vorsitzende versuchen, eine gemeinsame Linie für Koalitionsverhandlungen festzulegen. Ein „Schattenboxen für Leichtgläubige“ sei das, hat Gauweiler in der Süddeutschen Zeitung kritisiert, eine Showveranstaltung also. Das ist nicht ganz überraschend: Gauweiler hat seine Geringschätzung des Berliner Politikbetriebs nie einen Hehl gemacht – mittlerweile hat der langjährige CSU-Bundestagsabgeordnete der Bundespolitik den Rücken gekehrt.

Ganz abwegig allerdings ist die Einschätzung nicht: Merkel und Seehofer treffen sich am Sonntag, um eine gemeinsame Linie der Schwesterparteien für die Sondierungsgespräche und voraussichtlich folgenden Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen festzulegen. Vor allem wird es darum gehen, die Punkte festzulegen, die die Union auf jeden Fall durchsetzen will und wo man den potenziellen künftigen Regierungspartnern Kompromisse anbieten oder gar kleine Siege zugestehen kann.

Auch um Verteilung von Ministerien könnte es bereits gehen. Dazu müssen CDU und CSU zunächst mal ihre eigenen Differenzen beiseite räumen, die sie für den Wahlkampf lediglich vorübergehend beiseite gelegt haben. Die Obergrenze für Flüchtlinge, die die CSU für dringend geboten und Merkel für verfassungsrechtlich unmöglich hält, ist der zentrale Streitpunkt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Gespräche über Kompromissmodell

Schwierig werde die Einigung werden, hat Seehofer vorab schon mal wissen lassen. Und sein Adlatus, der neue CSU-Landesgruppenvorsitzende im Bundestag, Alexander Dobrindt, raunte, möglicherweise werde ein Sonntag nicht reichen für eine Einigung innerhalb der Union.

Allerdings: Die Union hat sich schon seit Monaten auf diesen Tag einstellen können. Denn dass die Union wieder die Regierung stellen würde, war nicht ganz unwahrscheinlich und dass CDU und CSU in Koalitionsverhandlungen mit einer gemeinsamen Strategie mehr durchsetzen können als wenn sie als einzelne Parteien auftreten, ist offenkundig. Und die CDU hat ein Interesse, der CSU ein Jahr vor der Landtagswahl den einen oder anderen Verhandlungserfolg zu gönnen. Neu ist nun nur, dass die Union die Wahl zwar gewonnen, aber dabei auch deutlich an Zustimmung verloren hat.

Das könnte Sie auch interessieren:

Und so laufen hinter den Kulissen auch schon seit längerem die Gespräche über ein Kompromissmodell. Man müsse dann wieder zu gemeinsamer Arbeit „jenseits der Rechthaberei“ kommen, hieß es schon vor der Wahl in der CSU.

Und in den Statements der Parteioberen lässt sich Bewegung ablesen – weg vom griffigen, aber eben auch sehr einengenden Schlagwort. Schon im Wahlkampf verzichtete Seehofer nach Möglichkeit darauf, die Obergrenze allzu laut zu fordern. Nach der Wahl setzte er inhaltlich neue Schwerpunkte: Nicht mehr die Zuwanderung ist nun sein Hauptthema, sondern eher soziale Fragen wie Renten- und Pflegepolitik.

Söder hält an Obergrenze fest

Auch die Europapolitik hat Seehofer nun stärker für sich entdeckt. Dobrindt sagte dem „Focus“: „Die Obergrenze lässt sich nicht auf einen Begriff oder eine Zahl verengen.“ Man brauche einen thematischen Unterbau wie die Bekämpfung von Fluchtursachen, den Grenzschutz, Integrationsförderung, mehr Abschiebungen und die Benennung sicherer Herkunftsstaaten. Mit einem ganzen Zuwanderungs-Paket, dessen Botschaft die Begrenzung der Flüchtlingszahlen ist, wolle man in Koalitionsverhandlungen gehen, heißt es in der Union. Eine konkrete zahlenmäßige Begrenzung könnte es dabei für die Zuwanderung von Fachkräften geben.

Das verfassungsrechtlich geschützte Asylrecht, das auch Seehofer mittlerweile als solches im Munde führt, dürfte hingegen ohne Obergrenze auskommen. Ob das allen in der CSU reicht ist fraglich: Mit einiger Hingabe fordert Bayerns Finanzminister Markus Söder dieser Tage weiter die Obergrenze. Er hat allerdings auch noch eine nicht unbeachtliche Nebenagenda: Wenn sich Seehofer als zu schwach für die Durchsetzung von CSU-Forderungen erweist oder dieses Bild als solches gezeichnet wird, erhöhen sich Söders Chancen darauf, den Chef doch noch vor der Landtagswahl zu beerben.

Die Entscheidung in der CSU soll auf dem Parteitag im November fallen. Das Schubsen in der CSU hat allerdings begonnen. Söder-Unterstützer mischen dabei mit und mehr oder weniger enttäuschte Altvordere wie Günther Beckstein, der im bayerischen Rundfunk wies darauf hin, er habe seinen Posten als Ministerpräsident 2008 wegen eines Wahlergebnisses verloren, das zwar schlecht gewesen sei, aber weniger schlecht als das der CSU bei der jetzigen Bundestagswahl. Und Gauweiler empfahl Seehofer den Rückzug ganz direkt: „Horst, es ist Zeit.“