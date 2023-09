Die Grünen haben sich am Wochenende ihrer Abstimmung gerühmt. Und sie haben durchaus recht damit. Während die Ökopartei nämlich bislang verblüffend geschlossen einem etwaigen Abenteuer namens Jamaika entgegen geht und Selbiges noch mehr für die Ein-Mann-Partei FDP gilt, ist der wesentliche Unsicherheitsfaktor die Union, namentlich die CSU. Ob Letztere für ein derartiges Vierer-Bündnis den Willen, die Stabilität und auch die Seriosität aufbringt, darf durchaus bezweifelt werden. Das erste Votum der Grünen war jedenfalls einmütig.

Unterdessen ist ein Zweites absehbar: Nicht zuletzt aus der Sorge heraus, von der letztlich mächtigeren Union über den Tisch gezogen zu werden, ziehen Ökologen und Liberale, was das Verfahren angeht, schon mal an einem Strang. Das wäre so vor zwei Monaten undenkbar gewesen und zeigt, wie lernfähig beide Parteien sind, die erlebt haben, dass sowohl die FDP als auch die SPD von der Merkel-Union in Koalitionen zerlegt wurden.

Das soll den kleineren Partnern nicht erneut passieren. Ja, schon der Anfang des womöglich neuen Bündnisses ist also anders als seine Vorgänger. Und wenn es scheitert, dann nicht unbedingt – und die Botschaft ist ihnen fraglos wichtig – an den früher mal unsicheren Kantonisten von den Grünen. Schuld wären andere.