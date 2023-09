Frankfurt -Der Kochboxenversender Hellofresh will am 2. November an die Börse gehen und hat nun die Preisspanne für seine neu auszugebenden Aktien bekanntgegeben. Diese liege bei 9 bis 11,50 Euro je Anteilschein, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit.

Sollte Hellofresh alle gut 31 Millionen Papiere inklusive Mehrzuteilungsoption losschlagen können, würden dem teilweise im Besitz von Rocket Internet befindlichen Unternehmen 357 Millionen Euro zufließen.



Das Prinzip des Lieferdienstes ist einfach: Hellofresh liefert keine fertigen Mahlzeiten, sondern die Zutaten für Rezepte zum Selberkochen direkt an die Haustür. Mehr als die Hälfte der Lebensmittel sollen direkt von lokalen Produzenten kommen.



1,3 Millionen aktive Kunden

Vom Hauptsitz in Berlin-Mitte aus wird mittlerweile der Kochboxen-Versand auf drei Kontinenten gelenkt. Neben Deutschland beliefert Hellofresh auch Kunden etwa in den USA, in Australien, in Großbritannien, den Niederlanden und in Kanada.



Nach eigenen Angaben ist Hellofresh derzeit der führende Kochboxen-Lieferant der Welt. Allein von April bis Juni dieses Jahres wurden insgesamt fast 34 Millionen Portionen versandt. 1,3 Millionen aktive Kunden hat der Lieferdienst mittlerweile. Jeder Kunde bestellt im Schnitt etwa 3,7 Mal pro Quartal und zahlt je Bestellung 49 Euro. Mehr als 2000 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, davon rund 500 in Berlin. (dpa/red.)