Die gute Nachricht zuerst: Unter dem Strich nahmen die gut 11000 Kommunen des Landes im vergangenen Jahr nach Angaben des Statistischen Bundesamts 3,9 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben. Fast zwei Drittel der 680 deutschen Städte und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern konnten ihre Schulden abbauen oder zumindest auf gleichem Niveau halten.



Zweiklassengesellschaft unter deutschen Kommunen

Das klingt gut, ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn ein Drittel der größeren Kommunen versinkt einer Datenanalyse der Unternehmensberatung Ernst & Young zufolge immer tiefer im Schuldensumpf. „Die Zweiklassengesellschaft ist unter deutschen Kommunen längst Realität: Einige Städte stehen aufgrund sprudelnder Steuereinnahmen finanziell glänzend da, andere ersticken in Schulden und sind weitgehend handlungsunfähig“, sagt E&Y-Finanzexperte Bernhard Lorentz.



Die Aufsteiger

Die vorliegenden Daten, die sich sämtlich auf Kommunen mit mehr als 20 000 Einwohnern beziehen, bestätigen diese These: Danach gelingt es den ohnehin mit geringen Schulden belasteten Gebietskörperschaften, ihre Verbindlichkeiten weiter abzubauen. Drei Vierteln der 355 Städte und Gemeinden mit einer Verschuldung von weniger als 1000 Euro pro Einwohner gelang es 2015, die roten Zahlen zu schrumpfen: Die Pro-Kopf-Verschuldung sank um durchschnittlich 3,7 Prozent von 474 auf 457 Euro. Kommunen mit einer Pro-Kopf-Verschuldung zwischen 1000 und 2000 Euro konnten ihre Verbindlichkeiten bei durchschnittlich 1460 Euro stabil halten. 58 Prozent dieser Gruppe gelang ein Abbau, 42 Prozent rutschten tiefer in die roten Zahlen.



Schuldenabbau bei den östlichen und südlichen Bundesländern

Am besten stehen dabei die ostdeutschen Ländern und Bayern da. 95 Prozent der Kommunen in Thüringen konnten 2015 ihre Schulden abbauen, in Brandenburg und Sachsen waren es jeweils 88, in Mecklenburg-Vorpommern 78., in Bayern 76 und in Sachsen-Anhalt 64 Prozent. Ein gutes Beispiel für die vergleichsweise geringe Verschuldung und die strenge Haushaltsdisziplin im Osten ist die Stadt Halle, die ihren Schuldenstand pro Kopf von 2342 Euro im Jahr 2010 auf 1976 Euro im vergangenen Jahr reduzieren konnte. Die Verbindlichkeiten der Stadt gingen von 544 auf 415 Millionen Euro zurück.

Die Absteiger

Weitaus dramatischer erscheint die Situation jener Städte, die einen Abbau der Verbindlichkeiten am nötigsten hätten: In Kommunen mit einem Schuldenstand von mehr als 2000 Euro pro Einwohner wurden die roten Zahlen vielerorts dunkelrot: Die durchschnittliche pro-Kopf-Verschuldung zwischen 2014 und 2015 von 3425 auf 3458 Euro.



Trotz Rekordbeschäftigung und Wachstum

Trotz Rekordbeschäftigung, gutem Wirtschaftswachstum und strengster Sparauflagen durch die kommunalen Aufsichtsbehörden kann sich also ein großer Teil der Kommunen offenbar nicht aus der Schuldenspirale befreien. Ein besonders krasses Beispiel ist die Stadt Bremerhaven, in der die Pro-Kopf-Verschuldung zwischen 2010 und 2015 von 8900 auf 13 000 Euro, die Gesamtverschuldung von 1,008 auf 1,408 Milliarden Euro stieg.



Köln: 2810 Euro Pro-Kopf-Verschuldung

Eine ähnlich düstere Entwicklung weisen viele Ruhrgebietsstädte auf. Doch auch in beliebten NRW-Metropolen mit wachsenden Einwohnerzahlen stiegen die Schulden. Beispiel Köln: 2010 lag der Schuldenstand bei 2717 Euro pro Einwohner, 2015 waren 2810 Euro. Bei einer um 62 000 Personen gewachsenen Bevölkerung erhöhte sich der Gesamtschuldenstand von 2,71 auf 2,98 Milliarden Euro. Ähnliches gilt selbst für manche Boomtown. Frankfurt am Main mit insgesamt gewiss nicht unterprivilegierter Bevölkerung mehrte seine Schulden von gut 1,1 Milliarden Euro 2010 auf fast 1,6 Milliarden 2015. Der Pro-Kopf-Betrag stieg von 1688 auf 2168 Euro.



Die Kirchenmäuse

Als besonders verschuldete Gebietskörperschaften tauchen Berlin und Bremen in der Statistik auf. Allerdings liegen hier nur Daten auf Bundesländerebene vor, was einen Vergleich mit anderen Kommunen nicht erlaubt.



Interessant sind die Zahlen dennoch, da sie entgegengesetzte Entwicklungen dokumentieren: So konnte das Land Berlin seinen Schuldenstand von 60,2 Milliarden Euro 2010 auf 59,7 Milliarden Euro 2015 leicht abbauen, während Bremens Verbindlichkeiten von 18 Milliarden auf 20,6 Milliarden anstiegen.



Was tun?

Die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden, ihre Ausgaben zu senken oder die Einnahmen zu steigern, sind begrenzt. Auf der einen Seite haben sie von Gesetzes wegen Leistungen Sozialhilfe oder Wohngeld zu finanzieren. Nennenswerte Einsparungen sind bei diesen Pflichtaufgaben kaum möglich. Auf der anderen Seite steht ihnen zwar ein 15-prozentiger Anteil an der Einkommensteuer. Auch kommen ihnen Gewerbe- und Grundsteuern zu Gute, deren Höhe sie gewissem Rahmen selbst festlegen können. Diese Steuerquellen sind aber stark von der lokalen Wirtschaftsstruktur abhängig: Ohne Gewerbe und Arbeitseinkommen fließen auch keine Einnahmen.



Kita- und Ganztagsschulgebühren werden erhöht

Ungeachtet dessen ist die Erhöhung von Gebühren und Steuersätzen für viele Kommunen das Mittel der Wahl: 82 Prozent planen Anhebungen noch in diesem oder dem nächsten Jahr. Am häufigsten werden Kita- und Ganztagsschulgebühren (41 Prozent1, Grundsteuern (34 Prozent) Friedhofsgebühren (32), Eintrittspreise für Bäder und Kultureinrichtungen (26) sowie die Gewerbesteuer (23) genannt. Ihre Leistungen herunter fahren wollen 38 Prozent der Kommunen. Gespart wird an der Straßenbeleuchtung, an Jugend- und Seniorenangeboten, Bädern, Büchereien, Bürgerhäusern, Bussen, Kitas und kulturellen Einrichtungen wie Theatern, Museen und Opern.



Fazit

Hochschuldete Kommunen werden aus eigener Kraft nicht aus der Schuldenfalle heraus kommen. Je mehr gespart wird, desto unattraktiver wird der Standort für Familien, Unternehmen und gut verdienende Beschäftigte. Es ist ein wenig wie mit Griechenland: Ohne eine Entschuldung, ohne Hilfe von Bund und Ländern wird es nicht gehen.