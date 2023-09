Köln -In der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs sind am Freitagmittag mehrere Schüsse gefallen. Bei einem Großeinsatz hat die Polizei ein bewaffnete Person festgenommen, weitere Personen sind auf Flucht. Laut Angaben der Polizei befindet sich möglicherweise eine bewaffnete Person noch in einem rot verklinkerten Gebäude in einer Straße in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes. Es kann derzeit aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Gebäude eine von der Schießerei verletzte Person befindet, die Hilfe benötigt.

Die Schüsse fielen gegen 14.15 Uhr. Die Polizei hat vorsichtshalber Spezialeinheiten angefordert, die in das Haus eindringen sollen. Die Straße ist seitdem gesperrt. Weitere Polizisten haben sich in anliegenden Gebäuden postiert. Die Beamten bitten Passanten und Anwohner, den Bereich zu meiden.

Kölner Hauptbahnhof ist von Einsatz nicht betroffen

Weitere Personen, die mutmaßlich in die Auseinandersetzung verwickelt waren, sind offenbar auf der Flucht. „Wir gehen derzeit davon aus, dass ein Auto mit einem Mann und einer Frau flüchtig ist und dass ein Mann zu Fuß in Richtung Rhein geflohen ist“, sagt ein Sprecher der Polizei. Die verhaftete Person hat nach Angaben der Polizei einen Bezug zum Rocker-Milieu. Das müsse aber nicht bedeuten, dass die Schießerei in einem derartigen Zusammenhang stehe. Der Kölner Hauptbahnhof ist von der Sperrung nicht betroffen. (sbs)